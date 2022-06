Artista Bibi, look în trend creat de Adrian Perjovschi. Proiect de succes „Transformări radicale by Jovsky Studio”

Cu părul superb, cu bucle lejere, accesorizate cu pene și împletituri de Adrian Perjovschi, specialist în transformări radicale de look, cu ținută gândită pentru look-ul de distracție de stilista Lucy Faur, cu un make-up fresh marca Dana Petrina, Bibi a fost pozată de către The Storyalist și s-a simțit teleportată, datorită echipei, în mijlocul atmosferei unui festival de vară.

„A fost o experiență superbă și mă bucur enorm că am avut ocazia să colaborez cu o echipa atât de profi. Îi mulțumesc lui Adrian pentru vibe-ul minunat pe care mi l-a transmis pe parcursul transformării. Consider că este un om talentat, cu multe idei frumoase și foarte creative. Nici nu am simțit când a trecut timpul datorită faptului că am fost înconjurată în acest proiect de oameni cu o energie genială. Mă bucur că am dat tonul verii și vă spun doar atât: “Să înceapă distracția!”, a declarat Bibi.

Adrian Perjovschi a creat un look natural, dar rebel

Inspirat de părul lung și bogat al artistei Bibi, Adrian Perjovschi a creat un look natural, dar rebel, tipic pentru tinerii care colorează publicul unui festival: „Am creat un look de festival pe păr desfăcut și l-am accesorizat cu pene. Bibi are un păr senzațional și arată foarte bine cu el desfăcut. Am făcut buclele cu ondulatorul pe stilul beach waves. Am folosit puține produse de păr pentru a nu-l încărca și a lăsa un aspect cât mai strălucitor și natural. Am accesorizat coafura finală cu două împletituri pentru a-l prinde ușor la spate și a-i prinde lateralele. Nu am vrut să încărcăm mult coafura cu altceva în afară de pene, pentru că ținuta propusă era cu franjuri. Niciodată nu trebuie gândită o coafură separat, ci în contextul întregului look.”, explică Adrian Perjovschi, expert care de peste 15 ani dă trendurile în materie de hair-styling, în România.

Pentru un look de festival, cea mai importantă este starea de bine, veselia și cheful de distracție care trebuie să se transmită din toate detaliile: „Am ales pentru Bibi un machiaj care sa îi pună în valoare frumusețea ei naturală și care să o țină în zona ei de confort. Cel mai important este să purtăm un machiaj care să ne sporească încrederea în noi și să ne dea o stare de bine, mai ales că este vorba despre un look de festival. Accentul machiajului este pe zona ochilor și a sprâncenelor.”, dezvăluie make-up artist-ul Dana Petrina, parte din echipa proiectului „Transformări by Jovsky Studio”.