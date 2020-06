Protestele violente continuă în Statele Unite ale Americii, după ce George Floyd, un bărbat de culoare din Minneapolis, a fost ucis de un polițist în timp ce era reținut. Chiar dacă de atunci s-au înregistrat și prosteste pașnice, violențele nu au încetat să dispară din partea protestatarilor. Au fost incendiate mașini, s-au produs jafuri din magazine și, evident, lupte de stradă cu forțele de ordine.

Recent, poliția din Portland, oraș din statul Oregon, a postat pe Tweeter mai multe fotografii cu obiectele periculoase pe care manifestanții le foloseau pentru a-i răni pe oamenii legii. Sticle de bere, baterii, bile de fier, pietre ascuțite, conserve de fasole, piese metalice ascuție și altele.

It’s not just water bottles. These are the items that are being launched at officers. Bricks, glass bottles, blades, ball bearings, mortars and batteries. At high speeds, these items can be deadly. These officers are trying to protect 400 people inside the Justuce Center. pic.twitter.com/FVJmaNcOpf

— Multnomah Co Sheriff (@MultCoSO) June 6, 2020