Arsenal s-a impus cu 4-1 pe terenul lui Tottenham, în etapa a 27-a din Premier League. Radu Drăgușin a fost integralist

Arsenal s-a impus cu 4-1 pe terenul lui Tottenham, în etapa a 27-a din Premier League. Radu Drăgușin a fost integralist
Tottenham Hotspur a fost învinsă duminică seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-4, de rivala londoneză Arsenal, într-un meci din etapa a 27-a a Premier League. Internaționalul român Radu Drăgușin a fost integralist la formația gazdă.

Partida disputată pe Tottenham Hotspur Stadium a fost deschisă de oaspeți în minutul 32, prin golul marcat de Eberechi Eze. Reacția gazdelor a venit rapid, iar Kolo Muani a restabilit egalitatea după doar două minute, astfel că la pauză scorul a fost 1-1.

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin. Sursa foto: X

Premier League. Arsenal, pe primul loc

Arsenal a preluat din nou conducerea imediat după reluare, când Gyökeres a înscris în minutul 47. În minutul 61, Eze a reușit dubla și a majorat diferența la două goluri. Scorul final a fost stabilit în prelungiri, în minutul 90+4, când Gyökeres a punctat din nou pentru 4-1.  În clasamentul din Premier League, Arsenal ocupă primul loc, cu 61 de puncte, în timp ce Tottenham se află pe poziția a 16-a, cu 29 de puncte.

Ne puteți urmări și pe Google News

