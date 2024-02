Fostul patron de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, divorțează. Nu poate trece peste ce a făcut soția

Arpad Paszkany, fostul patron al clubului de fotbal CFR Cluj a pus capăt mariajului cu soția lui Anamaria Feher, după o căsătorie de opt ani. Paszakny și ”Anne” s-au căsătorit în 2016, iar în decembrie 2023 povestea de dragoste dintre cei doi a ajuns la final. S-au despărțit amiabil într-o discreție totală.

Arpad Paszkany a divorțat

Anne a fost cea de-a doua soție a omului de afaceri. Arpad Paszkany are patru copii, doi din căsătoria anterioară, cu Kinga și doi cu mai tânăra Anne. Zvonurile din presa locală susțin că Anamaria l-ar fi înșelat cu un instructor de ski elvețian.

Fostul patron al CFR-ului s-a mutat din România de câțiva ani buni din cauza unor dosare de DIICOT. Presa locală relatează că procurorii au acționat la comanda ”grupului de la Cluj pentru a-l determina pe afacerist să predea clubul de fotbal.

S-a retras în capitala Ungariei

Arpad Paszkany și-a orientat afacerile spre însorita Malta și bogatul Dubai, fiind în același timp un consilier apropiat al premierului maghiar Viktor Orban. În 2027 Arpat s-a retras din fobtal după ce a finanțat CFR-ul cu 15 ani. Milionarul a renunțat și la cetățenia română în urmă cu trei ani, după care a părăsti România.

În 2021 omul de afaceri deținea două adrese una în Malta și alta în capitala Ungariei, Budapesta. Tot în același an, averea milionarului a fost estimată a 30 de milioane de euro. Anamaria Faher a fost dansatoare în trupa Andrei. Anne este cu 20 de ani mai tânără decât milionarul din Cluj, potrivit Cancan.

Arpad Paszkany înșelat cu instructorul de ski

După ce a cunoscut-o pe Anamaria, fostul finanațator din Gruina părea ferm convins că a găsit jumătatea perfectă, femeia alături de care să-și trăiască bătrânețile.

„Dragostea la 40 de ani are acelaşi gust ca la 20. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut, ne-am îndrăgostit… 99% consider că am găsit femeia perfectă, femeia potrivită, care îmi luminează viaţa. Succes am avut la toate naţiile şi la toate vârstele. Eu n-am alergat deloc după femei”, a declarat Paszkany Arpad în urmă cu ceva ani.