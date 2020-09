Pentru unele „personalități” mioritice, legile sunt bune numai pentru a fi încălcate. Este cazul manelistului Tzancă Uraganul, cel care a dat un concert de zile mari, la care au participat sute de persoane, imediat după ce s-a vindecat de Covid-19.

Astfel, contrar regulilor impuse de autorități, la concert au participat sute de persoane, lucru care a atras rapid atenția oamenilor legii. Tzancă Uraganul, cel care a fost confirmat cu noul coronavirus în urmă cu câteva săptămâni, a performat de zor în fața sutelor de petrecăreți, într-un sat din Vrancea.

Concertul a dus la blocarea drumului principal din localitatea Homocea, județul Vrancea, la care au luat parte majoritatea locuitorilor comunei. Evident, participanții nu au purtat măști de protecție, iar de distanțare socială nu s-a pus problema.

Ca dovadă a succesului, Tzancă Uraganul a făcut și un live de la concert. „De mâine pun pariu că stă iar Tzancă pe carantină, că e multă lume fără măști”, a comentat o fană pe contul de socializare al cântărețului, la live-ul făcut de acesta, din Homocea.

A dat concert și la Iași. Amenda nu l-a speriat

În urmă cu două săptămâni, manelistul a mai susținut un concert la Iași. Atunci, el a fost invitat să cânte la un eveniment susținut pe o terasă, unde s-au distrat sute de persoane. Ulterior, cântărețul a fost amendat de autorități. După ce imaginile au fost distribuite masiv pe internet, polițiștii au deschis o anchetă, iar localul a fost amendat cu 5.000 de lei.

„A fost aplicată o sancțiune de 3.000 de lei organizatorului unui eveniment întrucât nu a respectat prevederile legii 55/2020. De asemenea, acesta a fost sancționat cu 2.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice ca urmare a volumului ridicat al sistemului de sonorizare”, a declarat Anca Vâjâiac, purtător de cuvânt IPJ Iași.

„A avut o cumătrie aici prin zonă și am zis <<vino, mă, să le facem o bucurie și ieșenilor>>. La momentul respectiv s-au bulucit în față, într-adevăr s-a văzut urât pe filmări și în media ce a apărut. Nu a fost chiar atât de dramatic pentru că în momentul respectiv m-am urcat în pupitrul de la DJ, am întrerupt toată treaba și am dispersat lumea”, a fost reacția adminitratorului clubului cu pricina.