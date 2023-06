Arnold Schwarzenegger nu crede că va ajunge în Rai. Este o minciună!

Arnold Schwarzenegger și prietenul său, Danny DeVito, au vorbit despre ce se întâmplă după ce mori în timpul unui dialog pentru revista Interview. Arnold Schwarzenegger a susținut că raiul este „o fantezie”. „Îmi amintește de întrebarea adresată de Howard Stern”, a spus Schwarzenegger. „‘Spune-mi, guvernatorule, ce se întâmplă cu noi când murim?’ I-am spus: „Nimic. Suntem cu 4 metri mai jos. Oricine vă spune altceva este un mincinos nenorocit.”

Arnold Schwarzeneggera mai spus: „Nu știm ce se întâmplă cu sufletul și cu toate aceste lucruri spirituale în care nu sunt un expert, dar știu că trupul așa cum ne vedem acum, nu va mai exista niciodată.’” DeVito a spus: „Ne deteriorăm”. „Cu excepția unei iluzii”, a răspuns Schwarzenegger. „Când oamenii vorbesc despre faptul că îi voi vedea din nou în rai, sună atât de bine, dar realitatea este că nu ne vom mai vedea după ce vom pleca de pe această lume. Aceasta este partea tristă. Știu că oamenii se simt confortabili cu moartea, dar eu nu”.

Recent, Arnold Schwarzenegger a povestit cum a aflat soția sa că are un copil din flori cu menajera. În timpul unei sesiuni de consiliere matrimonială din 2011, terapeutul le-a spus: „Astăzi Maria vrea să fii foarte precis în legătură cu ceva”, potrivit The Sun. — Vrea să știe dacă ești tatăl lui Joseph”. Fostul guvernator al Californiei a spus: „Am crezut că mi s-a oprit inima. Și apoi am spus adevărul. — Da, Maria. Joseph este fiul meu. Evident, a fost zdrobită de asta”.

De ce îi este frică de moarte lui Arnold Schwarzenegger

De ce nu te simți bine cu ideea că o să mori, l-a întrebat Danny DeVito.”Pentru că îmi va fi dor de a fi rege din toate. De exemplu, să pot sta cu tine, asta va dispărea într-o zi?” a spus Arnold Schwarzenegger. “Îmi va fi dor să mă distrez și să merg la sală, să fac exerciții fizice, să merg cu bicicleta pe plajă, să călătoresc, să văd lucruri interesante în toată lumea. Ce naiba, toate astea dispar?” „Viața! Este cel mai bun lucru pe care îl avem!” a concluzionat DeVito, citat de Fox News.

„Am crescut catolic, am fost la biserică, am fost la o școală catolică, am învățat Biblia și catehismele”, a spus Schwarzenegger într-un videoclip pe YouTube. „Și din acele vremuri îmi amintesc o frază care este relevantă astăzi: Inima unui credincios. Înseamnă să slujești ceva mai mare decât tine.”

El a adăugat: „Ceea ce avem nevoie acum de la reprezentanții noștri aleși este inima unui funcționar public. Avem nevoie de funcționari publici care servesc ceva mai mare decât propria putere sau propriul lor partid. Avem nevoie de funcționari publici care să servească idealuri mai înalte, idealurile în care această țară a fost fondată, idealurile spre care se uită alte țări.”