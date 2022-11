Armata SUA plănuiește noi achiziții. Vrea să cumpere arme de asalt tip AK-74, inclusiv copii fabricate în România

În acest sens, armata SUA a emis o notificare în care își anunță intențiile.

SUA vrea să cumpere arme de asalt din România

Deși americanii nu au precizat care este scopul principal al acestei achiziții, se știe că arma de asalt AK-74 este principala armă folosită de armata ucraineană. De asemenea, există posibilitatea ca acestea să fie folosite pentru misiuni de antrenament, pentru care SUA au stocuri de diferite arme străine. Ele mai pot fi utilizate și pentru diverse activități de cercetare, dezvoltare, testare și evaluare, dar și pentru a fi utilizate de către trupele de operațiuni speciale.

La sfârșitul lunii octombrie, Comandamentul de contractare al armatei, din New Jersey a postat pe un site al guvernului SUA un anunț în care se indică că este în „căutare de surse potențiale pentru furnizarea de arme de asalt tip Kalașnikov AK-74” și piese conexe.

„Sistemele de arme de interes sunt cele care urmează modelul puștilor din România (ex. md.86 ), Rusia (ex. AK-74) și Germania de Est (ex. MPi AK74). Armele fabricate în altă parte sunt, de asemenea, de dorit, dacă respectă modelul AK-74”, arată specificațiile postate pe site-ul guvernului american.

Americanii sunt interesați în principal de armele noi, însă nu sunt excluse nici puștile aflate în stocuri vechi sau nefolosite, recondiționate sau din surplus militar. În acest caz trebuie să fie bune pentru trageri.

Rusia, principalul producător al acestor arme

Rusia continuă să fie principalul producător de puști noi de tip AK-74, calibrul 5,45×39 mm. Diverse companii din alte părți ale lumii, inclusiv din Statele Unite, continuă să producă arme de asalt de tip AK sau să asambleze exemplare din seturi de piese.

Arma de asalt AK-74 a fost creată în anii 1970 de către designerul sovietic de arme Mihail Kalașnikov pentru a înlocui AKM. Aceasta utilizează cartușe de 5,45x39mm. Copii și variante de AK-74 au fost fabricate în Bulgaria (AK-74 și AKS-74U), Germania de Est (MPi-AK-74N, MPi-AKS-74N, MPi-AKS-74NK) și România (PA Md. 1986), potrivit umbrelastrategică.ro.