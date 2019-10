30 octombrie

Armata SUA ia sticla de apă de la gura soldaților. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 30 octombrie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Zenovie și sora sa, Zenovia și Cleopa. Până acum nu am botezat pe nimeni cu astfel de nume! Nume călugăreşti, să ne amintim de luminatul părinte Cleopa şi ale sale cuvinte pline de umor și înțelepciune.

Nimic în ”Kalendar”.

O zi în care conjunctura astrologică arată neclarităţi, turbulenţe, confuzie, ceaţă în sufletul oamenilor. Sub influenţe bizare ce să mai facă săracul român? Pe cine să mai urmeze? Mai este cineva Exemplu? Ce să creadă românul? Pe cine să creadă? Unde să se ducă? Ce să facă?

După cum nota Nicolas Flamel : “…drumul credinţei este greu, cel al vrăjitoriei primejdios, războinicii mor repede, ducii, regii, nobilii sunt asasinaţi, burghezii sunt jecmăniţi – ce să fac?”

După cum obsevaţi, mereu şi mereu există aceleaşi probleme. Chiar alchimistul creditat că ar trăi şi acum, există mai multe mărturii ale unor oameni onorabili și de bune moravuri, nu a reuşit să rezolve problemele eterne ale relaţiilor şi ale societăţii umane. Poate că Răul o fi originar, oare aceste relaţii şi orânduiri nu sunt, oare, Rău făcute?

Detectorul de metale

Aflu din corespondența mea că mai mulți tineri doresc să caute comori. Pot să-i asigur de stima mea – şi eu am căutat ani de zile comori. Dar, faţă de cele câteva grame de aur căutate aiurea cu detectorul de metale, în lume există comori impresionante.

Ştiţi ce este un „Land Ranger Mark IV” ? Dar un „Toltec 2″, sau un „Eldorado”, un „Sidewinder” sau un „Super Traq” ? Ştiţi să faceţi deosebirea dintre un „Wilson-Neuman Daytona” şi un „MD 2000″? Aţi da un „Tesoro Bandido MicroMAX” pe un „Lobo” ? Dar dacă aţi vedea că un „Cutlass 2″, second hand, costă numai 256 de dolari, l-aţi cumpăra ? Sunt detectoare de metale… Cele adevărate costă peste 30.000 de euro!

Vă spun eu, că ştiu, şi veţi constata şi domniile voastre că cele două caracteristici care contează sunt : sensibilitatea şi greutatea aparatului.

Un detector de metale trebuie să fie foarte sensibil şi foarte uşor. Nu vă trebuie multă electronică pe el, este pentru snobi!

Istoricul persan Al-Manssur Firdousi arată în manuscrisul său ţinut secret „Sălaşul Leului, locurile aurului” din secolul al XI-lea că: „popoarele mării au îngropat cu zece mii de ani înainte să se nască Profetul, la malul cel mai apropiat de ţara lor scufundată într-o singură noapte, încărcătura a 50 de corăbii, adică 3.000 de talanţi de aur ai lui Solomon”.

Talantul lui Solomon

Talantul era o măsură de greutate, în Grecia lui Pericle fiind cam 24,8 kilograme, dar talantul lui Solomon, adică cel folosit în Iudeea, era, se pare, de peste 44 kilograme. Aceasta înseamnă peste 132 de tone de aur ascuns undeva, care abia ne aşteaptă. Probabil aurul Atlantidei! Această cantitate enormă de aur nu a apărut în Istorie, deci este în continuare ascunsă, este o comoară.

Tot de biblicul Solomon se leagă şi ţara care cu hieroglife egiptene era denumită PUN, de unde, la fiecare trei ani venea o corabie plină cu 600 de talanţi de aur (peste 29 de tone). Se crede că ţara Punt cum au denumit-o europenii, este legendarul Ofir, cel biblic, localizat de unii cercetători în centrul Africii. Aurul fin, de cîte ori se vorbea de puritatea aurului se spunea „aur de Ofir”, s-a strîns în tezaurul regelui Solomon, unul dintre cele mai căutate din lume.

Probabil este localizat în Israel sau Iordania, dar unde anume, numai Solomon ştie. Se ştie doar că tezaurul este constituit din 1000 de talanţi de aur de Ofir (peste 44 tone), 900 de bare de argint şi „pietre preţioase cît transportau cinci cămile”. O asemenea cantitate putea fi ascunsă numai într-o grotă, într-o rîpă apoi bine astupată, sau… în Marea Moartă.

Sunt multe tezaure pe globul pământesc. Cum glumea comandorul Cousteau: „necazul comorilor este că întotdeauna sunt ascunse sub ceva !”.

Tezaurul sacerdoților

Iar pe undeva, pe aici prin Prahova, sau Vrancea, poate este ascuns aurul geto-dacilor, comoara sacerdoţilor, darurile făcute de geto-daci zeilor, sub formă de sfere de aur şi de argint.

Specialiştii de la „Clubul căutătorilor de comori” estimează la aproximativ treizeci de tone de metal nobil – diferenţa, ceea ce a rămas după descoperirea din 1543, pe Strei, care era tezaurul regal de „plăţi curente” – monede de aur. Noi ne referim la tezaurul religios, mult mai important şi preţios.

Dar poate că este mai bine să nu fie descoperit acest tezaur misterios, cam am eu o bănuială, dar….

Este plata făcută de moşii şi strămoşii noştri către zei, ca dacii şi urmaşii lor să rămână pe aceste locuri. Este „chiria pentru speranţă”!

În viaţă întotdeauna trebuie să plăteşti. Există un echilibru, o conservare a mişcărilor, a energiilor materiale şi spirituale, o alchimie secretă şi ciudată, greu accesibilă, greu de înţeles şi de lămurit.

Cu atât mai bine că există „tezaurul sacerdoţilor” – au plătit…

Dar cred că plata nu a fost suficientă, poate nu a acoperit chiria către Stăpîni până în ziua de astăzi. S-a mai plătit cu sânge, cu mult sânge… un kilogram de sânge de român face cât un kilogram de aur de 24 karate? Ce ziceţi, bancherilor? Ce ziceţi fonduri mondiale şi „parteneri” din NATO? Ce ziceți?

Apa armatei SUA

Se plătește, peste tot. Uneori, cu apă. Când vine vorba de ținuturi aride, armata SUA pune pe locul întâi, nu armamentul, muniția, tancurile sau aviația, ci… apa. De exemplu forța expediționară americană din Siria a consumat, în luna august a acestui an 880.000 sticle de apă plată de 1,5 litri fiecare. Aduse din State în containere frigorifice, cu avioane C-130 Hercules. Nu vreți să știți cât a costat. Nici contabilii de la Pentagon nu au vrut să știe.

“The U.S. Army is precipitously close to mission failure concerning hydration of the force in a contested arid environment,” a declarat un general cu patru stele. Așa că mai multe institute de cercetări și universități au primit comenzi generoase de la Pentagon pentru proiectarea și execuția prototipului unui dispozitiv care colectează apa din aer, un mic izvor portativ, nu mai greu decât un kilogram. Chiar în mijlocul deșertului Sahara, aerul conține apă, care poate fi extrasă.

Tema de proiectare mi-a adus aminte de Freemen din Dune, oamenii deșertului, care aveau un costum care colecta și recicla apa.

Dune, un film excepțional al lui David Lynch, din anul 1984, nu a fost un succes de public, prostimea nu l-a înțeles și nu l-a apreciat. Un motiv în plus ca să-l revăd, sau mai bine, să răsfoiesc cartea lui Frank Herbert.

Așa mai trece puțin din noapte, în Prahova submontană plouă mocănește, este urât, unde sunt zilele de vară? O să vină altă vară, există întotdeauna speranța, doar mereu și mereu, mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 30 octombrie 2019

BERBEC S-ar spune, dupa conjunctura horoscopului, că te gândeşti, astăzi, de exemplu, să-ţi schimbi ceva din viaţă. Oricum a trecut mult timp de la ultima schimbare şi poate că noul te avantajează! Tendinţa generală nu poate decât să te bucure. Este vorba de bani şi poate şi promovare. Adică de încasarea unor bani, fie că este vorba de salariu, dividende etc, sau promisiunea, vestea că o să iei nişte bani. Sau o promovare la serviciu, poate pleacă şeful în delegaţie şi trebuie să-i ţii locul, poate altceva temporar, nu încă definitiv. Ceva, cumva…

TAUR E greu de crezut că un om puternic ca tine se poate lăsa copleşit de tristeţe şi melancolie. De vina sunt doar vremurile şi vremea de toamnă melancolică! Lasă nostalgia, taurul e cel mai tare! Raporturi foarte bune astăzi cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc si apa. Interpretări care te pot pune pe piste false şi duc la pierdere de timp şi bani. Ţi se oferă un nou loc de muncă, sau ai găsit in sfârşit ceva corespunzator. Analizează nu numai salariul ci şi condiţiile şi perspectivele pe termen mediu, pachetul general şi perfecţionarea.

GEMENI Astăzi ai un mare dar al comunicării, al povestirii – specialitatea zodiei! Cu toate că eşti predispus la exagerari, nu renunţa la punctul tău de vedere, ci susţine-l cu pasiune şi umor! Excelente oportunitaţi la serviciu sau în anturaj, mai ales de cooperare, aşa incît poţi scurta consistent durata de executie a unui proiect sau altceva la care trebuie să lucrezi în echipă. Prudenţa, vigilenţa şi reţinerea trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de azi, mai ales daca conduci in traficul aglomerat din oraş.

RAC O dimineaţă favorabilă, placerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de rafinamentul unei cine festive, pe seară, în doi, cu şampanie, fructe, nuci şi caviar la lumina lumânărilor. Toată lumea pare că te iubeşte şi la serviciu sau la şcoală şi acasă. Ceea ce te linişteşte şi te face să produci proiecte generatoare de bani şi echilibru în anturaj. Un moment ceva mai tensionat la mijlocul zilei. Până la urmă totul se rezolvă cu o împăcare cu pupături şi o cafea cu o prăjitură de frişcă (bună idee, nu?).

LEU Ziua este monotonă şi fără evenimente importante. Tocmai bună să faci, cum te sfătuiesc stelele, un prilej de relaxare şi recuperare, poate la sală, poate acasă un somn bun şi necesar! Nu te lăsa tentat de cumpărături, adică de cumpărături neprogramate. De mâncare poţi să-ţi cumperi că doar nu o să mori de foame, dar şi atunci trebuie să nu exagerezi, mai ales cu cantitatea. Nu amesteca plăcerea cu utilul. Moderaţie în relaţiile cu Racul şi Vărsătorul. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente, dar mare atenţie la obligaţiile de natură socială asumate pe termen lung.

FECIOARA Te simţi bine, în putere, în formă! Nu exagera cu sentimentul de plenitudine şi nu-ţi da cu părarera pentru orice se întâmplă. Cu siguranţă sunt şi persoane mai inteligente decât tine! O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta dar trebuie să te porţi frumos cu ea, cu persoana. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la dragoste.

BALANŢA Ai un partener sau prieten, coleg, care te poate ajuta esenţial. Dă-i mai multă importanţă şi consideraţie, laudă-l şi-ti va mânca din palma! Trebuie să respecţi, ca să fii şi tu respectat! Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Astrele te favorizează cât de cât, puţin, acolo, dar suficient pentru tine. Nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, trebuie să te descurci singur. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate.

SCORPION Cu o aglomeraţie de planete suficient de complexa în horoscop, viaţa nu este deloc simplă şi un bun exemplu este ziua de astăzi. Abordează problemele pe rând, într-o ordine firească! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că îţi este favorabil. În această perioadă poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să mergi la un spectacol de excepţie şi astfel de evenimente îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism pentru bucata de săptămână care a mai rămas.

SĂGETĂTOR Ai probleme şi financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile prietenilor, familiei. Ei nu îţi vor răul, aşa că măcar fii atent, ascultă-i! Uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat! Dorinţa de schimbare şi marea competiţie cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Incerca să-ţi planifici un pic, să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale strategice. Şi vei obţine acest lucru dacă limiteazi cheltuielile la strictul necesar!

CAPRICORN Favorurile stelelor se îndreaptă astăzi în special către Capricornii din justiţie, mediul de afaceri, bănci, case de schimb şi contabilitate, care au ceva noroc în domeniul relaţiilor umane. Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită. Seară deosebită în compania celor dragi.

VĂRSĂTOR Este cazul să mai lasi obişnuinţa şi inerţia deoparte, aduna-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa, începand de astăzi cu organizarea locuinţei şi îmbunătăţirea garderobei! Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie.

PEŞTI Ești în plină formă. Uneori neluat in seama, alteori privit cu condescendentă, peştele îi va inghiţi pe mulţi azi. Profită din plin şi fă-ţi o listă pe cine ai de mestecat! Poftă bună! Sigur, alegoric, pentru că dacă vrei să-ţi înghiţi duşmanii, o să facă ei ceva să-ţi rămână în gât! O dimineaţă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale.

Te-ar putea interesa și: