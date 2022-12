Armata rusă a reușit să îi amuze pe ucraineni. Cum a pierdut Rusia 24 de tancuri doar într-o singură zi

Ministerul Apărării din Ucraina a postat o înregistrare video postată pe contul de Twitter al instituției. Videoclipul a surprins momentul în care un tanc prins cu un cablu de tragere de un alt tanc este tras din tren în condiții de iarnă. Operațiunea s-a terminat în câteva secunde pentru că tancul care trebuia coborât pe șenile a căzut zăpadă. Așadar, el a devenit inutilizabil.

Ministerul Apărării de la Kiev i-a ironizat pe ruși. Oficialii chiar au amenințat forțele ruse că ar putea confisca toate echipamentele militare pe care le lasă în urma lor. „Nu că ne plângem. Dar, pe viitor, cerem ca rușii să fie mai atenți la descărcarea echipamentelor militare. Și să țină minte că fiecare vehicul blindat este un potențial echipament de împrumut-închiriere pentru armata Ucrainei”.

Not that we are complaining. But in the future, we ask that the russians be more careful when unloading military equipment. And to remember that every armored vehicle is potential lend-lease equipment for #UAarmy pic.twitter.com/cg6q4CGhRB

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 12, 2022