Armata Română rămâne fără personal. Motivul pentru care angajații au început să demisioneze

Înainte de a-și începe discursul, Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a cerut un moment de reculegere pentru unul dintre cei mai buni parașutiști ai României care și-a pierdut viața.

„Ca ministru al Apărării vreau să vă spun că am învăţat ce este solidaritatea şi echipa, am învăţat că fiecare dintre noi este doar un atom care are puţine şanse să schimbe ceva. De aceea azi când sărbătorim şase luni de efort guvernamental, Armata Română este în doliu: unul dintre cei mai buni paraşutişti ai României a plecat spre cer şi nu sa mai întors“, a spus Vasile Dîncu.

Intrarea în NATO, o realizare crucială

Ministrul Apărării a ținut să menționeze că PSD a dus România în NATO, alianță fără de care țara noastră ar fi fost astăzi expusă pericolului având în vedere acțiunile Rusiei.

„PSD a fost cel care nu numai că a realizat singurele perioade de dezvoltare economică şi creştere economică în ultimii 30 de ani, dar este şi cel care a dus România în NATO. Închipuiţi-vă ce am fi simţit noi dacă nu am fi avut o umbrelă strategică deasupra noastră, cum este cea a NATO. Nu trebuie să uităm oamenii din acea echipă.

Ca şi integrarea în UE, terminarea negocierilor, PSD a asigurat securitatea României pe termen lung prin această decizie istorică şi cred că acesta este un lucru foarte important”, a adăugat ministrul Apărării, potrivit news.ro.

Venituri mai mari pentru militari

Vasile Dîncu a subliniat că este extrem de importantă acordarea a 2,5% din PIB către Ministerul Apărării. El a mai declarat că a propus proiecte de lege privind creșterea salariilor militarilor și actualizarea soldelor, De asemenea, a mai anunțat că va solicita PSD sprijin pentru modificarea legii privind pensiile militare și de stat.

„Vreau să vă spun că cel mai trist moment al meu este, spre seară, când sunt obligat să semnez foarte multe demisii din sistemul militar, care sunt cauzate de condiţiile de viaţă, de condiţiile de mobilitate militară, de foarte mici indemnizaţii şi alte lucruri. Este nevoie de un cuantum rezonabil, echitabil al pensiilor militare și de instituirea unor măsuri de echilibru care să ducă la eliminarea discriminărilor din sistem“, a mai declarat Vasile Dîncu.