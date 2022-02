Armata obligatorie în România? Anunţ clar de la Guvern. Vicepremierul şi Ministerul Apărării au lămurit controversa

Ucraina se află în plin război cu Rusia, iar autoritățile au decretat legea marțială. Acest lucru înseamnă că toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani trebuie să rămână în țară, pentru a-și apăra patria.

Situația tensionată de la frontiera României ridică multe semne de întrebare la noi în țară, circulând zvonuri cu privire la reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Ministerul Apărării a dezmințit aceste informații, va chiar a adus explicații cu privire la situația în care armata ar putea redeveni obligatorie.

”Atenție la informațiile false! Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetățenii români și ale mobilizării rezerviștilor sunt false și circulă în spațiul public, în special în mediul online, de foarte multă vreme. În România, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin legea nr. 395 din 16 decembrie 2005. Potrivit acestui act legislativ, începând cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, în calitate de militar în termen şi militar cu termen redus, se suspendă (art. 2).

Pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum şi pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, în condiţiile legii (art. 3). Ca atare, reluarea încorporărilor se poate face DOAR în situația decretării uneia dintre cele trei stări menționate mai sus”, a transmis MApN.

Armata nu te face bărbat. Kelemen Hunor nu considere necesar reintroducerea stagiului militar obligatoriu

Invitat în cadrul emisiunii „Insider politic”, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a vorbit despre situația din Ucraina și despre modul în care el percepe războiul. Oficialul a precizat că a făcut armata, la vânătorii de munte, însă nu l-am făcut mai bărbat. Nu consideră că este necesar stagiul militar obligatoriu, precizând că tinerii din ziua de astăzi au și alte calități, nu doar cele fizice.

🎤 Ați făcut armata?

Kelemen Hunor: Da, la vânătorii de munte.

🎤 Și v-a făcut bărbat?

K.H: Nu, nu armata te face bărbat. A fost o perioadă din viața mea pe care nu vreau să o repet, dar nici nu pot să spun că m-a distrus. Am avut colegi de liceu care în timpul armatei au fost la minele de cărbuni, alții la construcția Casei Poporului.

🎤 Ați susține reintroducerea stagiului militar obligatoriu?

K.H: Nu. Nu orice individ e construit psihic, fizic, psihologic pentru a face armată.

Printre temele abordate în cadrul emisiunii a fost și factura la energie electrică. Se pare că oficialul se confruntă cu aceeași problemă ca orice alt cetățean de rând, prețul fiind aproape dublat.

🎤 Cu cât v-a crescut factura la energie?

K.H: Pe consum de gaze mi-a venit în ianuarie 2.080 de lei. Anul trecut aveam între 900 și 1.200.

🎤 Deci vi s-a dublat factura.

K.H: Da, e foarte mult.

🎤 Și ce face vicepremierul Kelemen Hunor pentru cetățeanul Kelemen Hunor?

K.H: Prelungim plafonarea până la 1 mai (…). Discutăm ca aceste măsuri să se aplice și pentru iarna viitoare.

🎤 De șeful ANRE sunteți mulțumit?

K.H: Ei au fost extrem de corecți și harnici. Responsabilitatea pentru politica energetică aparține ministrului și guvernului, nu ANRE. ANRE a venit cu niște calcule foarte exacte cu care noi lucrăm. M-am întâlnit cu ei săptămâna trecută, am stat mai multe ore.

🎤 L-ați văzut cumva și pe șeful fantomatic al ANRE? Lipsește din spațiul public.

K.H: Dar nu trebuie să fie în spațiul public, nu e primadona României. Am avut ședință de coaliție, a fost acolo.

🎤 Deci există.

K.H: Bineînțeles.

🎤 Și de ce nu comunică?

K.H: Probabil că domnul Chiriță nu e obișnuit cu comunicarea, nu știu, nu-mi dau seama. Deci eu sunt mulțumit de colegii de la ANRE. De la ei am primit cele mai bune calcule.

🎤 Rareș Bogdan îl acuză pe vicepreședintele ANRE, care a ajuns acolo susținut de UDMR, că dă dovadă de aroganță.

K.H: Rareș Bogdan e persoana care cred că nu are dreptul să vorbească de aroganță.

🎤 Mai multe voci din comunitatea maghiară acuză că UDMR a devenit reprezentantul FIDESZ în România.

K.H: Și ce să fac eu? E o prostie. Poți să scrii orice pe hârtie, hârtia suportă. N-am ce comenta. Suntem în relații bune cu premierul Orban. Dar în ce relații ar trebui să fim?

🎤 E Viktor Orban un model politic pentru dvs?

K.H: Modele politice printre contemporani n-am căutat niciodată, dar îl respect și-l recunosc ca un lider puternic, care știe să conducă. Îl susțin și sper că va câștiga alegerile.