Război în Israel. Directorul spitalului Al-Shifa, arestat de soldații IDF

Armata israeliană (IDF) l-a arestat pe Mohammed Abu Salmiya, directorul Al Shifa, cel mai mare spital din Fâșia Gaza. Informația a fost prezentată, inițial, de un medic palestinian, Khaled Abu Samra. Ulterior, a fost confirmată, pentru CNN, de oficialii IDF.

Mohammed Abu Salmiya ar fi fost reținut în timp ce se refugia, într-un convoi al Organizației Mondiale a Sănătății. Conform surselor din armata israeliană, reținerea sa are legătură cu transformarea spitalului într-un centru de comandă terorist.

În timpul luptelor din Gaza, din ultima perioadă, Hamas și susținătorii săi au acuzat că Israelul bombardează unitatea medicală. Pe de altă parte, IDF a dat publicității imagini cu amenajările militare de sub spital.

Khaled Abu Samra, şef de secţie la spitalul Al-Shifa, cel mai mare din Gaza este cel care a anunțat că directorul Muhammad Abu Salmiya a fost reținut. El a precizat că împreună cu acesta au mai fost reținuți și alți membri ai personalului medical. Decizia de arestare are legătură cu descoperirea centrului de comandă terorist sub spital.

Armata israeliană a confirma că l-a reţinut pe directorul Spitalului Al-Shifa pentru audieri, informează CNN.

Yes, we have discovered yet another Hamas tunnel, however this time beneath a civilian house near Shifa Hospital. pic.twitter.com/PbDEZQgU8R

— Israel Defense Forces (@IDF) November 23, 2023