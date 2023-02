Armament și vehicule militare britanice ar putea fi fabricate în Ucraina în baza unor planuri care ar marca o adâncire a legăturilor țării cu NATO, se arată într-un articol publicat de The Telegraph. Înalți oficiali din industria de apărare din Marea Britanie discută despre aceste planuri cu omologii lor de la Kiev, orice acord dintre cele două state putând fi văzut ca o întărire semnificativă a relației dintre Marea Britanie și Ucraina.

Directori de companii britanice s-au deplasat în Ucraina cu scopul de a înființa societăți mixte care să producă arme și vehicule militare, sub licență. Alte companii europene de apărare sunt, de asemenea, în discuții cu Ucraina, dornice să nu fie depășite de rivalii francezi și germani. Are loc o cursă pentru a pune Marea Britanie „în fruntea listei”, a declarat un lider de companie de apărare pentru The Telegraph.

Aceasta vine după ce premierul britanic Rishi Sunak a lăsat ușa deschisă pentru ca Regatul Unit să trimită avioane de luptă în Ucraina, în urma unei cereri din partea lui Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, în timpul vizitei sale surpriză în Marea Britanie, săptămâna trecută.

Orice asociere va necesita probabil aprobarea lui Sunak. Rusia a amenințat în mod repetat Occidentul cu represalii pentru că a trimis arme în Ucraina, iar orice sprijin în producția de armament ar putea să tensioneze și mai mult situația.

Downing Street și Ministerul Apărării nu comentează

Sâmbătă seara, Downing Street și Ministerul Apărării au refuzat să comenteze informația, spunând că aceasta este o chestiune care privește industria.

Dar Ed Arnold, cercetător la Royal United Services Institute și fost ofițer NATO al armatei britanice, a spus: „Cooperarea în industrie duce la apropierea relațiilor internaționale. Acestă chestiune ar putea fi considerată, inițial, o problemă de drept comercial, dar va avea nevoie de aprobare, cel puțin tacită, din sfera politică.” Acesta a adăugat că un acord privind echipamentul militar „ar indica o viitoare cooperare pe termen lung, adâncind legăturile dintre Marea Britanie și Ucraina până la un nivel care nu a existat încă”.

El a mai spus că un astfel de acord va aduce Ucraina „mai aproape de NATO și structurile de securitate europene”. Ucraina a solicitat aderarea la NATO, dar este puțin probabil ca alianța să accepte acest lucru în timp ce țara se află în stare de război. În calitate de membru NATO alianța ar fi obligată, din punct de vedere legal, să o apere în mod activ împotriva Rusiei, ceea este cu totul altceva decât livrarea de arme. Ucaraina a mai produs arme sub licență Ucraina a mai fabricat, sub licență, unele arme de calibru mic israeliene și americane și a adaptat unele tancuri pentru a încorpora sisteme electronice israeliene.

Orice fabrică nouă va reprezenta o țintă predilectă pentru bombardamentele rusești

Francis Tusa, un expert independent în domeniul apărarării, a spus că orice fabrică nouă va reprezenta o țintă predilectă pentru bombardamentele rusești. Acordurile pentru fabricarea armamentului occidental în Ucraina ar fi considerate gesturi ostile de către Moscova, dar este puțin probabil ca aliații NATO să fie intimidați de astfel de amenințări, având în vedere transferul de arme din ce în ce mai complexe, a adăugat el.Un consilier al Ukroboronprom, producătorul de arme de stat al Ucrainei, a declarat săptămâna trecută că dorește să încheie acorduri cu companii occidentale pentru a produce arme occidentale la standard NATO. Serhii Markovskyi le-a spus reprezentanților occidentali că Kievul încearcă să încheie acorduri pentru a spori securitatea în regiune.

„Pe lângă participarea directă la asociații în comun și o formă de cooperare cu industria NATO, putem acționa și ca un instrument important pentru înlocuirea influenței ruse și chineze în țările din Orientul Mijlociu, Asia și Africa”, le-a spus el șefilor apărării la un seminar găzduit de Royal United Services Institute, săptămâna trecută. Producția în asociere ar putea ajuta la încetarea dependenței Kievului de Occident. Mii de tone de echipamente au fost trimise în linia frontului de aliații europeni și de SUA, dar Ucraina mai are încă nevoie de cantități uriașe.