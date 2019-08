Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, intenționează că creeze o nouă platformă pe care o va utiliza pentru a face experimente cu inteligența artificială și date voluminoase, în parteneriat cu municipalitatea Moscovei, într-un cadru juridic special. Date precum plăți, bilete de parcare, analize medicale, amenzi și înregistrări ale sistemului informațional federal și regional, vor fi făcute anonime și disponibile pentru a rezolva problemele guvernului federal și municipal, scrie Moscow Times. Dar, în spatele acestei inițiative cu iz cetățenesc se ascund alte intenții ale Kremlinului.

Alegătorii și greii de la butoane

Un Consiliu va fi înființat pentru a „superviza” aceste experimente. El va fi format din PDG-ul Sberbank, Herman Gref, primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, din doi reprezentanți ai Kremlinului, Serghei Kiriienko (șeful de cabinet al Administrației Prezidențiale ruse, fost prim ministru și fost director al societății naționale de energie nucleară Rosatom) și Andrei Belusov (asistent economic prezidențial și fost ministru al dezvoltării Economiei), și din experți în domeniul IA. Din Consiliu face parte și vicepremierul Maxim Akimov, al cărui portofoliu include economia digitală. În linii mari, Kremlinul intenționează acum să controleze dezvoltarea IA în Rusia, o dezvoltare care nu este surprinzătoare în contextul manifestărilor anti-Putin care au loc la Moscova. Și nu este prima convergență de interese între Sberbank, altfel o instituție cu o agendă neoliberală puternică, și Serghei Kiriienko, actor politic cheie al Kremlinului. În fața stagnării economiei ruse, Sberbank vrea să profite la maximum de clienții săi și are nevoie de soluții creative și neașteptate pentru a realiza acest lucru. De partea sa, Kremlinul vrea să extragă cât mai multe informații despre alegători.

Mai tare decât Cambridge Analytica

Alături de Herman Gref, care este unul din cei mai influenți oameni din Rusia, Kiriienko va avea șansa să termine munca începută în 2016: reorganizarea mașinii politice a Kremlinului, înlocuind televiziunea printr-un conținut de Internet bine țintit care ar putea fi folosit în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024. Utilizarea inteligenței artificiale și a megadatelor vor permite Kremlinului să facă mai mult decât „magicienii” de la Cambridge Analytica, care a pus lacătul după scandalul privind rolul pe care l-a jucat în alegerile prezidențiale americane din 2016 și nu numai. Observatorii apreciază că nu este vorba doar de privatizarea unui sector specific al economiei, ci de o platformă numerică ce va superviza dezvoltarea economică și socială a Rusiei.

Economia Nudge și cobaii

Alte țări, precum China și Statele Unite, care sunt concurenții Rusiei, în special în ce privesc aplicațiile militare ale IA, au creat diverse structuri de gestionare, garantând că nici unul din principalii actori (armata, companiile, Casa Albă, biroul politic) nu pot monopoliza piața IA. Se pare că Rusia a ales o schemă diferită pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Sberbank va fi responsabilă de așa numita „economie Nudge”, economia „comportamentală”, stimulând un anumit tip al comportamentului consumatorului. Nudge este un concept al științei comportamentale, al teoriei politice și psihologiei comportamentale care propune sugestiile indirecte ca mijloc de influență a comportamentului uman și a luării de decizii de către grupuri sau indivizi. Kremlinul se va concentra pe exploatarea resurselor IA pentru a crea o mașinărie politică invincibilă a secolului XXI, încercând, apreciază observatorii, să repete ceea ce au făcut cei de la Cambridge Analytica pentru Donald Trump la alegerile din 2016. Platforma Moscovei este un teren de încercare pentru noile tehnologii.

Păpușarul lui Putin

În privința lui Kiriienko, acesta are un interes personal în IA. De când a început să lucreze la Kremlin, Kiriienko a luat oficial distanță în raport cu „vechile tehnici politice”, cum ar fi sabotarea opozanților, propaganda via social-media etc.

Kiriienko are planuri mai sofisticate. În timpul campaniei prezidențiale din 2018, Kiriienko a testat pentru prima dată un mesaj pe Internet care vizează tehnologia către alegătorii ruși. Rezultatele, însă, au fost prea „brute”, potrivit oficialilor Kremlinului. Responsabilii cu implementarea tehnologiei s-au plâns de insuficiența datelor disponibile comparativ cu extragerea sofisticată a datelor practicată de Cambridge Analytica. Acum, experimentele IA care vor utiliza platforma de date din Moscova portamentul consumatorului, stilul de viață, sănătatea, legăturile economice, etc. Experimentele promit creearea unei mașini politice „ultra adaptive” la vârful tehnologiei.

Cum și în ce fel?

Mai mult, deși obiectivul guvernului rus este de a aduce țara la un nivel de „civilizație a datelor”, el nu a fost în măsură să discute cu publicul care va participa la acest proces, cum și în ce condiții. De exemplu, proprietatea asupra datelor ar trebui să fie activă: o persoană poate să își gestioneze registrele medicale și să primească reduceri pentru a le transfera? Poate un operator comercial să extragă date din platforme publice, portaluri de servicii guvernamentale și din alte surse?

Dacă da, pe ce bază legală? Ar trebui un operator comercial să împărtășească informațiile colectate sau tehnologia dezvoltată sub forma unei publicații științifice? Civilizația datelor este un salt înainte, experții sunt unanimi. Dar saltul se va întâmpla numai dacă statul înțelege noile capabilități ale inteligenței datelor. Nu se va întâmpla dacă oamenii renunță la drepturile lor digitale. Nici Sberbank, nici Kremlinul nu ar trebui să aibă acces la experiențele inteligenței artificiale fără dezbateri publice ample și imparțiale, apreciază specialiștii.

Consecințe periculoase și neprevăzute

Cu toate acestea, dacă establishment-ul politic rus subscrie la acest plan, ar putea avea consecințe periculoase și neprevăzute. Toate se vor reduce la rezultate politice pe termen scurt, iar posibilitatea însăși de gândire strategică poate dispărea. Experții avertizează cu privire la situația „înlănțuirii” oamenilor la infrastructura digitală a unui stat care gândește și acționează întotdeauna în termeni de campanii tactice scurte (unul sau doi ani) și foarte mediatizate. Tehnicile „Nudge” ar putea da impresia că societatea reacționează pozitiv și că autoritățile obțin victorii politice în sfera digitală. Dar până la urmă, totul se va încheia în stagnare politică.

Big data și creditorii

Economia Nudge presupune că IA și „big data” pot influența aproape constant comportamentul uman via apeluri create de un algoritm, campanii de informare, notificări „push” și alți stimuli. Motivul pentru care Sberbank are nevoie de acest lucru este evident: dacă comportamentul personal poate fi gestionat, riscurile și costurile pot fi gestionate și ele. Știm cât timp va trăi un împrumutat, deoarece îi vom gestiona viața până la rambursarea creditului ipotecar.

Siguranță virtuală, nu reală

Există, de asemenea, un risc de violență. Din anumite motive, Kremlinul consideră că adoptarea IA ar putea evita necesitatea utilizării unităților de poliție și a Gărzii Naționale în viitor. Este o neînțelegere periculoasă, avertizează specialiști. Secolul XX a dovedit că există locuri unde statul vede crime și fărădelegi dar nu le poate împiedica să se transforme rapid în ghetouri. Speranțele unui sistem de supraveghere a rețelelor sociale sau a unui fel de Robocop digital care să păstreze pacea pe străzi nu se vor materializa niciodată dacă infrastructura de control offline, în viața reală, a poliției este desființată.

Te-ar putea interesa și: