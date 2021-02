Aristotel Căncescu a fost achitat. Judecătorii de la Brașov au admis apelurile formulate de cei în cauză, printre care și Aristotel Căncescu. La Tribunalul Brașov, sentința a fost tot de achitare.

Decizia Curții de Apel Brașov este definitivă și nu mai are cale de atac. Judecătorii de la instanța din Brașov au ajuns la concluzia că Artistol Căncescu trebuie să fie achitat. Motivul: fapta nu este pedepsită de legea penală.

„Admite apelurile declarate de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov si partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov impotriva sentintei penale nr. 172/S din data de 16.10.2019 a Tribunalului Brasov, pe care o desfiinteaza cu privire la temeiul achitarii inculpatilor. Rejudecand in aceste limite,In temeiul art. 16 alin. 1 lit. b cod procedura penala, achita inculpatii: Căncescu Aristotel Adrian pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala …”, se arată în sentință.

Aristotel Căncescu a fost vreme de mai mulți ani președintele Consiliului Județean Brașov.

Ce spune DNA. Aristotel Căncescu a fost achitat.

Căncescu și fiul acestuia Antonin Viorel, au fost trimiși în judecată de către DNA, sub acuzația de evaziune fiscală. Procurorii de la DNA au decis că fostul șef al județului Brașov a vândut cu cinci milioane de euro, rețeaua unui post de radio, cu licențele aferente.

Tranzacția s-ar fi făcut prin intermediul unei firme. Procurorii DNA spun că firma controlată de Căncescu a vândut licențele de radio cu suma de 100 de euro/licență, către firma Canet Radio SRL. Ulterior, cumpărătorul final a investit suma de 5 milioane de euro în aceste licențe, cumpărând părțile sociale de la Canet Radio SRL.

”Prin acest mecanism, inculpatii au cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 18.027.513 lei reprezentand: 5.674.792 lei debit principal (TVA in valoare de 2.986.045 lei si impozit pe profit in valoare de 2.514.564 lei pentru SC Canaris SRL plus TVA in valoare de 94.556 lei si impozit pe profit in valoare de 79.626 lei pentru o alta societate) si 12.352.721 lei accesorii, majorari de intarziere si penalitati”, se arată într-un comunicat al DNA.