Arhitectul Primăriei Giroc și-a construit un imperiu. I-a „suflat” lui Țiriac o mașină de epocă și are o avere de câteva milioane de euro

În afara unui sechestru ce grevează probabil pe 1% din averea acumulată în numele membrilor de familie și prin societățile controlate de el, Roman e lăsat de DNA Timișoara să-și continue ”afacerile” fără niciun fel de interdicții. În aceste condiții există riscul ca Statul Român să nu mai poată recupera prejudiciul. Florin Roman a fost acuzat de dezvoltatorul imobiliar Mueen Al Shawish, zis „Mimo”, cetățean român de origine iordaniană, că ar fi încasat o mita de 50.000 de euro, pe factura, pentru așa-ziseservicii de consultanță.

Cum reușești să obții o avere de milioane de euro, dintr-un venit de bugetar de 4.000 lei, când ai descins în Primăria Giroc într-o Dacie și ai ajuns să ai o flotă din care ostentativ fac parte mașini de peste 2 milioane de euro: patru Mercedes-uri, două Ferrari, două Lamborghini și două Forduri? Toate aceste mașini, dar și altele, au fost achiziționate în leasing, pe câte cinci ani, începând cu 2018, pe firma VRG Concept Banat SRL. Firma figurează la aceeași adresă la care locuiesc părinții arhitectului Florin Roman și este administrată de mama sa, care e pensionară.

Perla flotei, un Ferrrari de 900.000 euro

Obiectul de activitate al firmei înființate în 2016 e ”lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

În perioada 2017-2021, firma avea o cifră de afaceri de 28,4 milioane de lei, iar profitul net în 2021 a fost de 66.588 de lei.

Conform ANAF, firma respectabilei doamne a făcut afaceri prospere cu : SC Chrome Art & ArhitectsSRL– 350.000 RON, SC Giroc House SRL – alți circa 3 milioane RON, SC Park Giroc SRL – circa 1,7 mil ron, SC For Speed Construct – 200.000, SC Marsophia New Project SRL – 190.000 RON, SCG. SA Concept 2017 SRL – circa 2 milioane RON, SC Project Ace StudioSRL – circa 3,5 milioane RON, SC Aum Archi & Soul SRL – alți circa 300.000 RON, SC Global Residence Park SRL – circa 2,5 milioane RON, SC Mimo Real Estate SH – 200.000 RON, SC Premium G. SA SRL – 325.000 RON, marea majoritate firme aparținând unor dezvoltatori imobiliari cu interese la Giroc.

Perla flotei auto, în valoare de 900.000 de euro este un Ferrari Pista Spider 488, înmatriculat cu numărul B-720-ROF , adică cu inițialele Roman Octavian Florin. Mașina luată în leasing pe cinci ani este înregistrată pe societatea Project Ace Studio SRL, administrată, conform actelor, de Cătălin Coroiu, dar controlată în fapt de către Florin Roman, o firmă cu o cifră de afaceri de aproximativ 750.000 de euro, în 2021, firmă cu 3 angajați și un profit de 23.000 de euro. În ”parcul auto” al arhitectului Florin Roman poate fi găsit un Nissan GT-R, mașină modificată în Anglia și cu un motor de peste 1000 de cai putere.

O piesă de colecție, o mașină de epocă care îl face invidios și pe Ion Țiriac, cu care se spune că s-a luptat pentru a o achiziționa, completeză expoziția de nestemate auto ale funcționarului care a descopeit rețeta de a deveni milionar. Că arhitectul Primăriei Giroc e beneficiarul acestor mașini se poate demonstra verificând contractile de leasing sau achiziții de bunuri . La fel se poate proba și în cazul imobilelor achiziționate.

Bucurându-se de un tratament aparte de secția DNA Timișoara, cotată ca una dintre cele mai performante, arhitectul Primăriei Giroc are posibilitatea să-și acopere urmele eventualelor infracțiuni, dar și să-și înstrăineze bunurile asupra cărora există suspiciuni că au fost obținute prin comiterea de infracțiuni grave. Și nu îl ultimul rând, el are posibilitatea de a-și sincroniza cu potențialii complici declarațiile pe care le vor da în fața anchetatorilor, fiindcă în cazul lui Florin Roman nu există nicio interdicție de comunicare.

O simplă verificare a extraselor de carte funciară care aparțin sau au aparținut caracatiței din jurul lui Florin Roman ar demonstra foarte ușor cum anumite imobile ale unor dezvoltatori imobiliari au ajuns în patrimoniul caracatiței din jurul arhitectului. Verificând destinația banilor achitați de dezvoltatorii imobiliari sub formă de ”consultanță și întocmire de proiecte de arhitectură” s-ar putea proba, probabil, spălarea de bani. Interesant e de aflat de unde au provenit sumele de bani cu care au fost achiziționate terenurile și clădirile de care pe care se presupune că e proprietar de facto.

Regele urbanismului domnește peste un imperiu

Documentele oficiale arată ca arhitectul comunei Giroc are pe numele sau mai multe terenuri și imobile. Este vorba despre:un teren de 8.000 mp în Socolari (județul Caraș Severin), un imobil in Timisoara, la parterul unui bloc de pe Strada Lipovei, teren de 500 mp în Drobeta Turnu Severin,teren de 8.000 mp plus un imobil în Drobeta Turnu Severin, teren de 3.000 mp în Băile Herculane

Cele mai multe proprietăți au fost sau sunt inregistrate pe numele tatălui și al mamei arhitectului din Primăria Giroc, Ion si Olga Roman, doi respectabili pensionar :

-un imobil și suprafața de teren aferentă (860 mp) în Giroc – radiate în 2016; un imobil și suprafața de teren aferentă (801 mp) în Giroc;

un imobil si suprafata de teren aferenta (381 mp) in Giroc – radiate în 2018;

-un imobil și suprafata de teren aferenta (860 mp) în Giroc; un imobil si suprafata de teren aferenta (765 mp) în Giroc – radiate în 2018; un teren de 542 mp in Svinita (judetul Mehedinți); un imobil și suprafata de teren aferentă (2722 mp) în Svinita (județul Mehedinti);

-imobile și terenul aferent (3438 mp) în Giroc (casa în care locuiesc atât parintii arhitectului, cât și familia lui Florin Roman) – radiate în iulie 2022, imobile de 829 mp în Giroc,imobil de 965 mp in Giroc – radiat in 2015;

-imobil și suprafata de teren aferentă (775 mp), în Timișoara;imobil și suprafata de teren aferenta (473 mp), in Timisoara, pe strada Snagov – in acest imobil au avut sau îți au sediul societatile Vertikal Project SRL, Arh Elit SRL si KF Concept SRL (strâns legate de arhitectul Florin Roman).

Proprietăți aflate pe numele fratelui Cristian Constantin Roman:un imobil si terenul aferent (559 mp) în Giroc; un teren în Giroc; imobile in Giroc (860 mp);un imobil într-o clădire istorica din Timișoara, strada Nicu Filipescu;

-un teren de 1193 mp în Giroc; o casa și terenul aferent (829 mp) în Giroc;

-un imobil și terenul aferent (856 mp) în Timișoara; un imobil și terenul aferent (908 mp) în Giroc.

Flota arhitectului de Giroc:

-Mercedes G63 AMG (an de fabricație 2021) – valoare finanțată: 160.504 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2020-2025

-Mercedes G400 D (an de fabricație 2020) – valoare finanțată: 109.243 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2020-2025

-Mercedes AMG GT – valoare finanțată: 339.711 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2021-2026

-Mercedes V Klasse 300 AVG/E (an de fabricație 2019) – valoare finanțată: 102.340 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2020-2025

-Ferrari 812 GTS (an de fabricație 2021) – valoare finanțată: 387.330 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2021-2026

-Ferarri GTC 4 Lusso (an de fabricație 2018) – valoare finanțată: 253.671 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2018-2023

-Lamborghini Urus (an de fabricație 2019) – valoare finanțată: 429.705 euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2019-2024

-Lamborghini Aventador Roadster SVJ (an de fabricație 2020) – valoare finanțată: 436.980 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2019-2024

-Ferarri GTC 4 Lusso (an de fabricație 2018) – valoare finanțată: 253.671 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2018-2023

-Ford Kuga 2.0 TDCI AWD Powershift/ST-line – preț orientativ: 33.400 de euro (+TVA) – leasing pe cinci ani: 2018-2023

-Ford Ecosport 1.0 Ecoboost/Trend