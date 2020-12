Dezvăluirile fostei iubite a lui Maradona au stârnit emoţii în Argentina, după ce femeia a povesit despre calvarul prin care a trecut. Laura Cibilla, o fostă chelneriță dintr-un club din Buenos Aires, a vorbit pentru prima dată despre viața ei alături de Maradona care nu a fost una liniştită aşa cum s-ar fi crezut.

Fosta chelneriță a vorbit despre relația ei cu vedeta argentiniană: dragoste, droguri, violență și chiar acuzație de falsificare a ADN-ului

În 1998, Laura Cibilla , pe atunci chelneriță la clubul de dans La Diosa din Buenos Aires, a avut o relație cu Diego Armando Maradona care, conform relatării sale, ar fi durat doi ani.

Ca urmare a acestei relații – susține ea – fiul ei s-ar fi născut, deși Justiția a stabilit că rezultatul ADN-ului a fost negativ și că tânărul de 17 ani – care avea atunci 7 ani – nu este fiul biologic al idolului argentinian.

”Am deschis procesul pentru paternitate când fiul meu avea șapte ani. Diego n-a venit la prima înfățișare, nici la a doua. La a treia n-am fost eu. Într-o zi m-a sunat avocatul meu, era cu Diego. Sora mea l-a luat pe fiul meu de la școală, el era în clasa a doua. Am mers la proces și era multă lume în sală. Diego mi-a spus că testul ADN este negativ. Atât a însemnat iubirea mea pentru el… Niciodată nu am suferit o asemenea rușine. Eu nu am mai fost cu nimeni, în nicio relație, după ce m-am despărțit de Maradona. Simt că a falsificat testul ADN, dar asta este. Nu am mai vorbit niciodată cu el, de atunci”, a povestit Laura Cibilla.

Cum a ajuns Laura să ia cocaină

”La început a fost totul bine. Flori, ursuleți, mesaje. Drăguț. Apoi a urmat o perioadă în care nu-l recunoșteam. Diego era violent și bolnav de gelozie. Nu mai puteam merge nici măcar la supermarket. Am fugit, ca să pot merge la serviciu. Îmi zicea că sunt iubirea vieții lui, dragostea lui, ca o soție. Spunea că nu vrea ca nimeni să se uite la mine. Când cineva venea în vizită acolo unde locuiam, nu puteam să-l privesc în față. Era deja prea mult”, a mai povestit fosta iubită.

”Mă tot întreba dacă vreau și eu și insista mereu. Obișnuiam să jucăm cărți până la 5 dimineața. Adormeam, iar când mă trezeam, el mă-ntreba iar: ‘Vrei și tu?’. ‘Nu, mersi’, îi răspundeam. Până când, la un moment dat, am zis da. M-am îmbolnăvit foarte rău din cauza asta. Am ajuns la spital de câteva ori, aveam 40 de kilograme. Și asta pentru că luam cocaină alături de o persoană de 80-90 de kilograme, un sportiv”, a mai spus Laura Cibilla.

Ultima sa discuție cu Maradona

”Ultima conversație cu Diego, pe care o am pe telefonul mobil, a fost în decembrie anul trecut. L-am căutat când era în Mexic, l-am căutat în Dubai, l-am căutat peste tot … În decembrie anul trecut m-a sunat, înainte să înceapă această oribilă pandemie. M-am trezit la cinci treizeci pentru a merge la serviciu…şi am găsit 20 de apeluri pierdute”.

Diego ar fi vrut să-l vadă pe fiul Laurei, deși acea întâlnire nu s-a întâmplat niciodată: I-am dat adresa mea și tot, dar nimic…. Nu am mai putut comunica de atunci, a mai spus femeia, potrivit argentina.as.