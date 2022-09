Argentina sărbătorește moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii: „Satana a primit o nouă gazdă pe domeniul său”

La emisiunea cu profil politic „Uno Más Uno Tres” din Argentina, prezentatorul Santiago Cúneo, dar și colegii din platou au început ediția bucurându-se de moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

„În sfârșit, cățeaua de regină a murit. Satana a primit o nouă gazdă pe domeniul său. Bătrâna a dat în sfârșit cu piciorul în găleată”, a afirmat gazda emisiunii „Uno Más Uno Tres”, după aflarea veștii că regina Elisabeta a murit.

Pe de altă parte, presa din Marea Britanie și-a manifestat profundul regret cu privire la moarte reginei lor, alegând să difuzeze ediții speciale cu suverana Elisabeta a II-a.

„Preaiubita noastră regină a murit”, “Inimile noastre sunt frânte”, au titrat publicațiile britanice după moartea reginei Elisabeta a II-a.

„Inimile noastre sunt frânte: pare pur şi simplu de neimaginat. Cea mai înţeleaptă şi neclintită dintre femei, lumina noastră călăuzitoare în cele mai întunecate nopţi, a dispărut”, a apărut pe prima pagină a Daily Mail.

Our hearts are broken: It just seems unimaginable. That wisest and most steadfast of women, our guiding light in the darkest of nights, has gone.https://t.co/A6XLugMvCv pic.twitter.com/EmSjFuB8cC

