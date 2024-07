Argentina, noua campioană a Americii. Echipa lui Leo Messi a câștigat finala contra Columbiei

Statele Unite. Argentina este noua câștigătoare a ediției din acest an a Copa America la fotbal. Echipa condusă de Leo Messi s-a impus în finala din Miami, de pe Hard Rock Stadium, în finala cu Columbia.

Leo Messi și-a dus echipa la victorie, argentinienii înscriind un gol în minutul 112 al prelungirilor. Meciul nu a fost lipsit de incidente, numeroși suporteri fără bilet încercând să ia cu asalt stadionul.

Finala Copa America a început cu o întârziere de aproximativ o oră și 20 de minute din cauza unor incidente cu suporterii. Mai mulți fani au încercat să pătrundă pe stadionul din Miami, fără bilete de acces. Astfel s-au produs busculade și scene de haos, drept care organizatorii au blocat porțile de acces.

Argentina, pregătită de tehnicianul Lionel Scaloni, s-a calificat în cea de-a treia finală consecutivă în Copa America. Echipa argentiniană a câștigat ultimul trofeu al celei mai bune echipe de fotbal de pe continentul american în 2021. În 2022, Argentina a devenit campioană mondială după victoria împotriva Franței. În finala din Miami, Argentina a întâlnit naționala Columbiei.

Meciul nu a avut prea multe faze de spectacol, așa cum ne-am fi așteptat la o partidă între două echipe sud-americane. Victoria a fost decisă în minutele de prelungire. Lautaro Martinez a înscris golul care a adus Copa America la Buenos Airesc cu un șut bine executat pe centrul porții, de la colțul careului. Era minutul 112 al prelungirilor.

Leo Messi a fost înlocuit după ce s-a accidentat singur în minutul 66. Fotbalistul și-a acoperit fața cu palmele și a început să plângă de frustrare când s-a așezat pe banca rezervelor.

LEO MESSI AND ARGENTINA LIFT THE COPA AMÉRICA TROPHY 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/AX3N8z2D5v

THE MOMENT WE'VE ALL BEEN WAITING FOR ✨👏

Pentru Argentina este un al 16-lea titlu laCopa America, ceea ce reprezintă un record. Pe locul secund la numărul de trofee se situează Uruguai care a câștigat cu unul mai puțin.

Câștigătoarea Copa America va fi recompensată cu o sumă forate mare de bani. Este vorb de 16 milioane de dolari, dublu față de recompensa primită în 2021, de 6,5 milioane de dolari. Columbia, echipa finalistă va încasa 7 milioane de dolari dintr-un total de 72 de milioane de dolari alocați de organizația CONMEBOL, conform ole.com.ar.

De menționat că argentinienii au trecut de semifinale câștiând cu 2-0, meciul contra Canadei. La rându-i Columbia a eliminat Uruguay cu 1-0.

Câștigătoarea Copa America, Argentina, va juca contra Spaniei, victorioasă la Euro 2024, în 2025.

🚨 BREAKING: At the Copa America Final in Miami, Florida, chaos and clashes erupted at Hard Rock Stadium!

Thousands of passionate Colombian fans managed to breach gates and bypass security to support their team against Argentina.

It was a wild scene as people were seen… pic.twitter.com/AkJ1WjJsc4

