Arestul nu îi priește interlopului Fane Văncică. După ce a fost reținu preventiv, bărbatul plânge continuu

Potrivit unor surse judiciare, Fane Văncică plânge și nu se împacă deloc cu ideea că se află închis, mai ales că se aștepta să scape basma curată, după ce a bătut și umilit o femeie.

Iată că că lucrurile nu au stat așa și Văncică a ajuns să-și petreacă următoarele 30 de zile după gratii. Nu este prima dată când cunoscutul interlop ajunge în închisoare. Acum 10 ani el a fost implicat într-un scandal de proporții. Atunci Văncică l-a înjunghiat pe holurile unuia dintre cele mai cunoscute hoteluri din București pe fiul vitreg al lui Sile Cămătaru. Avea să plătească pentru asta, fiind condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare. „În 2012, am avut probleme cu cei din clanul Cămătarilor. L-am înjunghiat pe băiatul lui Sile şi am fost condamnat 5 ani şi 6 luni. Mi-am ispăşit pedeapsa şi am devenit un om reabilitat”, spunea Fane Văncică.

Scandal uriaș între Fane Văncică și clanul Cămătarilor

Între Fane Văncică și clanul Cămătarilor scandalurile au fost la ordinea zilei. Nuțu Cămătaru l-ar fi acuzat pe Fane Vancică că ar fi colaborator al Poliției. Ulterior, acesta din urmă a reacționat și a postat, pe internet, mai multe clipuri în care îl amenință și îl înjură pe Nuțu Cămătaru.

„Sunt Fane Vancică şi îmi asum! Vă spun la toţi aştia care sunteţi pe lângă Nuţu Cămătaru: n-am nimic cu voi, n-am nimic cu nimeni care staţi pe lângă el, dar aveţi grijă că dacă ajungeţi la puşcărie nu vă caută la pârnaie ăsta! Dar nici n-aveţi cu cine că s-a sesizat tot DIICOT-ul! Nuţule, te fac praf! Te şi leg, te şi bat! Fii atent ce-ţi spun, când ai venit de la puşcărie ai spus că tu îi baţi pe toţi ăştia, în mediul online!” spunea Văncică. Fane Văncică a devenit foarte cunoscut atunci când a câștigat 1 milion de euro la casino, atunci a și anunțat că se retrage din viața interlopă.