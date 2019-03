Arestări de tenismeni. Ancheta ia proporții

Tenismeni francezi sunt arestați pe capete în afacerea "meciurilor trucate" și ar putea fi urmați de mai mulți europeni și americani.





În iunie 2018 a fost deschisă o ancheta internațională viâand o rețea alcătuită din cetățeni armeni, implantată in Belgia, suspectată de trucarea a sute de meciuri în legătură cu pariurile sportive.

Șapte tenismeni francezi au fost plasați marți în custodia poliției, iar miercuri dimineața au fost audiați de anchetatorii Serviciului Central pentru Curse și Jocuri (SCCJ), înainte de a fi eliberati. Cinci dintre ei ar fi recunoscut că au acceptat trucarea de meciuri, în schimbul banilor.

Justitia belgiana a destructurat o vastă rețea legata de o organizație criminală, suspectată de trucarea unor meciuri din competiții minore.

Patru tenismeni francezi (Mick Lescure, Jules Okala, Yannick Thivant si Jerome Inzerillo) au fost plasați în custodia poliției pe 16 ianuarie în cadrul acestei afaceri.

Mick Lescure, care era atunci locul 487 mondial, a recunoscut ca a trucat in cariera sa "intre 20 si 30 de meciuri", la simplu si la dublu, in schimbul unor sume intre 600 si 2.000 euro.

In iunie 2018 au avut loc perchezitii simultane in sase tari europene, printre care Franta. In total, sapte persoane de nationalitate armeana printre care Grigor Sargsian, presupusul creier al retelei, au fost inculpate, mai ales pentru "coruptie", "spalare de bani" si "apartenenta la o organizatie criminala", inainte de a fi plasate in arest provizoriu.

Mai multe AICI

NEWS ALERT! Andreea Balan, a 3-a oara la spital! ACUM e la urgenta! Primele IMAGINI! Ti se RUPE sufletul

Pagina 1 din 1