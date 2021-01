Arena Națională, cel mai mare stadion din România, pierde bani. Și asta încă de la inaugurarea din toamna anului 2011, la meciul pe care „tricolorii” l-au disputat cu Franța. De atunci, în niciun an, arena nu a fost pe plus la raportând cheltuielile la venituri. A avut mari probleme cu gazonul, care a fost schimbat de nenumărate ori. A găzduit finala Ligii Europa în 2012 (Atletico Madrid – Athletic Bilbao 3-0) sau un grandios miting PSD. Aici au concertat Metallica (2019) sau Ed Sheeran (același an).

Stadionul a costat 234 de milioane de euro, iar în acest an trebuie să găzduiască patru meciuri de la Campionatul European de Fotbal.

Minusul maxim în 2012

Conform unei analize făcute de „Gazeta Sporturilor”, Arena Națională este o gaură neagră pentru bucureșteni. De fiecare dată, fără excepție, sumele pe care Primăria le-a cheltuit au fost mai mari decât ce a încasat de pe urma evenimentelor desfășurate pe stadion. Spun jurnaliștii de la sursa citată. Spre exemplu, în anul 2012, minusul a fost de 2,3 milioane de euro.

Din 2018, Primăria Capitalei a raportat cheltuieli mai mari, de 4-5 ori. Veniturile au fost însă invers proporționale și s-au prăbușit. „În perioada 2018-2020 s-au încasat puțin peste 1,3 milioane de euro, ceea ce înseamnă că în acest interval de timp Arena a provocat o gaură de 10 milioane de euro!”, spun cei de la gsp.

Câți bani a pierdut Arena Națională

Din 2011, în total s-au cheltuit 19.692.002 de euro și s-au încasat 6.523.470 de euro. Diferența rezultată este de 13.168.532 de euro.

Iată de exemplu pe ce s-au dus banii în primele 10 luni ale anului trecut:

Curățenie exterioară: 1.238.660 (euro)

Mentenanță instalații: 918.880

Curățenie interioară: 666.590

Pază și securitate: 474.150

Sistem control turnicheți: 339.445

Energie electrică: 290.200

Reparații și renovare: 268.980

Întreținere gazon: 213.680

Gaze: 137.180

Apă și canal: 98.150

Mentenanță parcare supraterană: 83.625

Telefonie și internet: 16.700

Mentenanță lifturi: 3.887

Stingătoare incendiu: 1.060

Totalul este : 4.751.187 de euro