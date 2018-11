O fostă prezentatoare TV ÎL DESFIINȚEAZĂ pe Arafat, după intervenția în cazul lui Busu: „Să vorbească despre toți pacienții, nu doar despre cei de le televizor”

Magda Vasiliu a reacţionat după ce Florin Busuioc a fost operat, criticând atitudinea lui Raed Arafat în acest caz.





Vedeta i-a cerut lui Arafat, într-o postare pe Facebook, să vorbească despre toți pacienții, nu doar de cei care apar la televizor.

„Ce mi plac mie politicienii astia care in momentul in care o persoana publica are probleme, sar instant cu explicatii, solutii etc....Ma uit la R. Arafat vorbind despre Busu si mi aduc aminte cum m au sunat si pe mine atunci cand n am mai putut si am facut publica situatia incredibila in care ma aflam. De parca pana la mine nu mai fusesera sute de mame cu copii bolnavi puse la pamant de legile lor tampite. Sigur nu le a sunat nimeni. Sper din tot sufletul ca Busu sa fie bine, sa si revina. E un reper in Romania.... Si mai sper ca dl Arafat sa verifice daca e adevarat ca seful de la Cardiologie din Craiova si a inchis telefonul ca sa nu fie solicitat. Si sa mai verifice de ce in Craiova doar un singur medic poate face interventii de genul celei care i a salvat viata lui Busu. Daca si inchidea si el telefonul?!? Apoi, sa vina sa vorbeasca.... Sau, sa vorbeasca dl Arafat & Co despre toti pacientii, nu doar despre cei care apar la tv. Multa sanatate si putere lui Busu, pt ca, in fond, asta conteaza acum cel mai mult”, a scris Magda Vasiliu, pe Facebook.

UPDATE. BUSU a fost OPERAT! Actorului i S-A FĂCUT RĂU PE SCENĂ. Cum se simte ACUM Florin Busuioc

Florin Busuioc a suferit marți seară un stop cardio-respirator. Vedeta se afla la un spectacol și a fost transportat de urgență la spital. Acesta a fost supus unei intervenții medicale pentru a i se monta un stent.

Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului, Cristina Geormăneanu, actorul se află acum în afara oricărui pericol, medicii efectuând o operație minim invazivă, pentru montarea unui stent.

„Operația a fost o reușită, i s-a montat un stent și acum pacientul este în afara oricărui pericol. În legătură cu celelalte detalii, familia nu îmi permite să dau nicio declarație. Important este, însă, că totul s-a terminat cu bine”, a declarat purtătorul de cuvânt, potrivit MEDIAFAX.

