International Arabia Saudită, investiție importantă pentru industria aeronautică. Contract uriaș cu Airbus







Airbus va livra 105 avioane în Arabia Saudită. Saudia Group, compania aeriană naţională din Arabia Saudită, a semnat un contract cu producătorul european. Astfel, gigantul european va livra cea mai mare comandă din istoria aviaţiei din Arabia Saudită.

Arabia Saudită cumpără avioane de la Airbus

În următorii ani, Saudia Group va achiziţiona 54 de avioane de tip A321neo. Totodată, subsidiara sa low-cost va cumpăra 12 aeronave A320neo şi 39 de avioane A321neo.

„Acest acord istoric cuprinde 105 avioane şi marchează un moment important nu doar pentru industria aeronautică saudită dar şi pentru întreaga regiune Orientul Mijlociu şi Africa de Nord", a anunțat compania aeriană.

Contract uriaș cu Airbus

Anul trecut, compania Riyadh Air a semnat un contract pentru o comandă care includea 72 de aeronave. De altfel, acesta nu este singurul plan de dezvoltare a industriei aeronautice din Arabia Saudită.

Recent, autoritățile au anunțat că un aeroport se va construi în capitala Riad. Anual, acesta ar urma să primească 120 de milioane de pasageri. Înainte de această comandă importantă pentru Airbus, Arabia Saudiă avea o flotă de 144 de avioane. De asemenea, flyadeal deține în prezent o flotă de 32 de avioane.

Airbus va livra avioanele în următorii ani

Conform contractului, compania va livra avioanele începând cu anul 2026. Aeronavele ar urma să fie distribuite până în 2032.

Cu sediul în Jeddah, Saudi Arabian Airlines, a început operațiunile în 1945, când a primit primul său avion cu reacție. Aeronava respectivă a fost un cadou din partea președintelui american Franklin Roosevelt.

Prințul moștenitor Mohammad bin Salman Al Saud vede aviația ca o componentă esențială a programului de reforme "Vision 2030", care are scopul de a transforma regatul într-un hub comercial și turistic. De altfel, acesta are intenția de a reduce semnificativ dependența de veniturile din petrol. Conform planului, noile investiții ar trebui să ducă la triplarea traficului aerian anual. Compania din Arabia Saudită vizează atingerea pragului de 330 de milioane de pasageri pe an.