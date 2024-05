Social Airbus Helicopters a prezentat aeronava viitorului: jumătate avion, jumătate elicopter. Video







Airbus Helicopters a prezentat un semi-avion, adică jumătate avion, jumătate elicopter, pe măsură ce competiția se încinge. Se pare că va fi aeronava viitorului. Așadar, Airbus are o nouă aeronavă concepută pentru a accelera timpul de zbor pentru cei care răspund în situații de urgență. Racer, așa este nimit, are aripi ca un avion, rotoare orientate spre înainte, plus pale de elicopter. avioane.

Racer, de 200 de milioane de euro (217 milioane de dolari) este un model demonstrativ unic care combină rotoarele tradiţionale de elicopter cu două elice orientate spre înainte, în încercarea de a combina stabilitatea şi viteza, scurtând timpii de răspuns pentru misiuni critice precum căutarea şi salvarea.

„Există misiuni în care accesul cât mai rapid posibil în zonă este vital. Vorbim adesea despre ”ora de aur”, a declarat CEO-ul Airbus Helicopters, Bruno Even, referindu-se la fereastra considerată cea mai critică pentru acordarea asistenţei medicale.

Asemenea modele ar putea fi oferite şi pentru dezvoltări militare, deoarece NATO efectuează un studiu major asupra aeronavelor de generaţie următoare, deşi multe depind de modul în care planificatorii săi definesc nevoile viitoare.

Racer, care a zburat pentru prima dată în aprilie, departe de camere, a zburat pe lângă o audienţă de 150 de directori ai industriei, politicieni şi reprezentanţi ai Uniunii Europene, adunaţi la baza Airbus Helicopters din Marignane, sudul Franţei, unde a luat formă treptat, în ultimii sapte ani.

Compania a dezvoltat avioane de testare hibride similare, inclusiv X3

Airbus, cel mai mare furnizor civil din lume, experimentează de ani de zile noi modele de elicoptere alături de rivali precum Sikorsky, deţinută de Lockheed, care a doborât recordul de viteză de atunci cu elicopterul său demonstrativ X2, cu peste un deceniu în urmă.

Racer este un succesor cu totul nou al demonstratorului X3 bazat pe Dauphin, pe care Airbus l-a prexentat la o bază aeriană din apropiere, în secret, în 2010, care a continuat să revendice un record neoficial, ridicând viteza lui Sikorsky X2.

Ambele modele urmăresc să depăşească obstacolele din calea zborului cu elicopterul de mare viteză, combinând avantajele aeronavelor cu aripă fixă cu cele ale unui elicopter standard.

Airbus Helicopters spune că Racer va zbura cu 400 km/oră

Criticii spun că mecanismul de înclinare atinge viteze mai mari doar în detrimentul complexităţii şi costurilor de întreţinere mai mari.

Airbus a spus că Racer va zbura cu 220 de noduri (400 km/oră) în comparaţie cu vitezele tradiţionale ale elicopterului, mai apropiate de 140 de noduri.

Bell spune că designul său cu rotor înclinat V-280 Valor, ales recent de Pentagon, va atinge o viteză de croazieră de 280 de noduri, relatează reuters.com.