Ar putea ca tensiunile dintre Grecia și Turcia să ducă la un al doilea război european?

Tensiunile tot mai mari dintre Ankara și Atena din ultimele luni au alimentat temeri de o confruntare militară între vecini. Ei au ajuns în pragul războiului de trei ori în ultima jumătate de secol, iar forțele lor aeriene se angajează adesea în lupte de urmărire și șicanare în spațiul aerian. Disputele s-au concentrat anterior pe revendicări teritoriale fie ele terestre sau aeriene, ducând adesea la confruntări navale și lupte aeriene. Potrivit Ministerului grec al Apărării, între ianuarie și octombrie anul acesta au fost înregistrate un total de 8.880 de încălcări ale spațiului aerian grec de către avioanele și dronele turcești, față de 2.744 în 2021 și abia câteva sute în anii precedenți.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan este cunoscut pentru izbucnirile sale de furie concertându-se asupra guvernului grec și a prim-ministrului său, Kyriakos Mitsotakis. „Pentru mine, nimeni pe nume Mitsotakis nu va mai exista de acum înainte”, a spus Erdogan. „Nu voi accepta niciodată să-l mai văd”, a adăugat el, înainte de a-și acuza omologul său că este „necinstit”. La Praga, în ajunul Summitului European din 6 octombrie, premierul grec a părăsit cina oficială în timpul discursului președintelui turc. Ca răspuns, Erdogan a amenințat Grecia cu o veche melodie turcească care spune: „Pot veni brusc într-o noapte” – difuzată pe scară largă la radioul turc la momentul intervenției militare în Cipru din 1974.

Autoritățile elene au declarat că monitorizează „retorica isterică” a Turciei, în urma declarației Consiliului Național de Securitate derulat la Ankara pe 28 septembrie 2022: „Turcia nu se va abține să folosească tot felul de metode și instrumente legitime cu scopul de a-și proteja drepturile și interesele” pe fondul creșterii tensiunii în Marea Egee. Ministrul grec de externe Nikos Dendias a comparat Turcia de astăzi cu Coreea de Nord, după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat că rachetele turcești ar putea lovi Atena într-o nouă escaladare a războiului de cuvinte dintre aliații NATO.

„Este inacceptabil și universal condamnabil ca amenințările cu un atac cu rachete împotriva Greciei să fie făcute de o țară aliată, membră NATO”, a spus Dendias în timpul unei reuniuni a Uniunii Europene la Bruxelles. „Atitudinile nord-coreene nu pot și nu trebuie să intre în Alianța Nord-Atlantică”. Consiliul de Securitate turc i-a îndemnat pe toți „actorii care încurajează Grecia să înarmeze insulele care au statut non-militar… să exercite bunul simț”, potrivit unui comunicat publicat după o întâlnire de patru ore prezidată de președintele Recep Tayyip Erdogan.

Menționând că recentele – „acțiuni provocatoare sporite” ale Greciei au fost abordate în detaliu, consiliul a subliniat că Turcia nu se va abține să „folosească tot felul de metode și instrumente legitime cu scopul de a proteja drepturile și interesele națiunii sale”. Consiliul a criticat, de asemenea, SUA pentru recenta decizie de a ridica embargoul asupra armelor destinate administrației cipriote grecești, spunând că decizia este „contrară spiritului de alianță” și ar trebui revocată, a raportat agenția Anadolu.

Ministerul grec de externe a trimis scrisori către NATO, Națiunile Unite și UE, respingând comentariile lui Erdogan despre care a spus că sunt „neprovocate, inacceptabile și o insultă împotriva Greciei și Greciei. oameni”, cerând organizațiilor să condamne comportamentul Ankarei.

Sursele tensiunilor

Să fim clari: sursele acestor tensiuni crescânde depășesc calculele electorale. Turcia și Grecia au probleme istorice nerezolvate, precum și un set de dispute post-al Doilea Război Mondial, care se deteriorează încontinuu. Acestea includ statutul Ciprului, accesul la resursele de hidrocarburi din estul Mării Mediterane, granițele aeriene și maritime ale insulelor din Marea Egee și militarizarea acestor insule. Probabil (pentru că deocamdată nu avem probe) Erdogan va provoca un incident fierbinte susținând că Grecia ocupă insule pentru a câștiga alegerile.

Alternativ, el poate face acest lucru pentru a declara starea de urgență pentru a anula sau a amâna alegerile. Erdogan nu se poate baza pe economie pentru a câștiga alegerile. Grecia a încercat să liniștească Ankara (până acum) pentru a evita războiul cu Turcia. Dar în timp ce încearcă să liniștească Turcia, a făcut loc agresivității din ce în ce mai mare a Ankarei. Acum drone turcești, avioane și nave militare, chiar și bărcile de pescuit turcești rătăcesc în jurul Mării Egee zi și noapte culegând informații. Jumătate dintre cetățenii turci cred că guvernul încearcă să folosească recentele tensiuni crescute cu Grecia ca pe o „agenda electorală”. Așa o fi dar nu este singurul scenariu.

Alegeri la Atena și Ankara

Grecia și Turcia, care vor organiza ambele alegeri în vara viitoare, urmează un traseu al confruntărilor, în majoritate verbale, de ani de zile, în privința insulelor din Marea Egee, multe dintre ele puțin mai mult decât bucăți de piatră stâncoase. Ankara spune că insulele din Marea Egee, au fost date Greciei în temeiul tratatelor din 1923 și 1947, cu condiția ca aceasta să nu fie militarizate. Ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu a spus în repetate rânduri că Turcia va începe să pună sub semnul întrebării suveranitatea Greciei asupra insulelor dacă Atena persistă să le înarmeze.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia are deja 40.000 de soldați în nordul Ciprului și îi va dota cu arme terestre, navale și aeriene, muniție și vehicule. Comentariile președintelui au venit după ce Statele Unite au ridicat restricțiile comerciale pentru livrare de echipamente militare pentru Cipru în anul fiscal 2023. Cipru a fost divizat în urma unei invazii turce din 1974, declanșată de o scurtă lovitură de stat de inspirație grecească. De atunci, Cipru a fost condus de o administrație cipriotă grecească din sud pe care Ankara nu o recunoaște. Statul separatist turc de pe partea de nord a insulei divizate este recunoscut doar de Ankara.

Petiții peste petiții

La rândul ei Ankara a intensificat plângerile cu privire la militarizarea Greciei a insulelor apropiate de țărmurile sale, cum ar fi Lanțul Dodecanez care include Rodos și insulele din estul Mării Egee, inclusiv Lesbos, Chios și Samos. Cavusoglu a reiterat afirmațiile turcești conform cărora Greciei i se interzice să stabilească o prezență militară pe insule în temeiul Tratatului de la Lausanne din 1923, care a oficializat pacea între Turcia și aliații din Primul Război Mondial, inclusiv Grecia, și acordurile de la Paris din 1947, prin care Italia a cedat Dodecanezul. Atena răspunde energic și declară că proprietatea sa nu este condiționată de nemilitarizare și spune că trebuie să își poată apăra teritoriul, subliniind prezența militară considerabilă a Turciei pe coasta Mării Egee, inclusiv o mare flotă de ambarcațiuni de debarcare. Ultimele comentarii ale lui Cavusoglu urmează rapoartele despre exerciții militare grecești care implică tancuri, artilerie și elicoptere de atac, care au avut loc pe insulele Rodos și Lesbos.

Disputele recente dintre Turcia și Grecia se extind dincolo de scurtele întinderi de apă dintre posesiunile lor din Marea Egee. În baza unui acord semnat cu guvernul Libiei cu sediul la Tripoli la sfârșitul anului 2019, Turcia a revendicat zone largi din estul Mediteranei, inclusiv teritoriile de ape din jurul insulei grecești Creta. În timp ce acordul a fost condamnat la nivel internațional, acesta a facilitat Ankarei trimiterea de nave de cercetare seismică, însoțite de escorte navale, pentru a căuta zăcăminte de gaze în apele contestate de Grecia și Cipru în vara anului 2020. Grecia a răspuns trimițând propria sa marina și forța aeriană către zona respectivă.

Mavi Vatan sau Patria Albastră

Confruntarea a coincis cu reapariția doctrinei maritime Mavi Vatan, sau Patria Albastră a Turciei, care a fost dezvoltată la mijlocul anilor 2000 și pledează pentru o zonă economică exclusivă mai extinsă pentru Turcia în Marea Mediterană și Marea Egee. La acel moment, Recep Tayyip Erdogan și AKP păreau bine intenționați să se apropie de Uniunea Europeană (UE) și să atenueze disputele cu Grecia. Ei au susținut Planul Annan de reunificare a Ciprului, demonstrându-și bunăvoința, chiar dacă partea greacă a insulei a respins planul în 2004. Dar această abordare nu a fost consensuală, deoarece unii naționaliști- ofițerii turci de rang înalt se temeau că interesele naționale ale Turciei vor fi sacrificate în schimbul unei ipotetice aderări la UE.

În cadrul marinei a apărut un curent intelectual care a susținut pretenții teritoriale ambițioase: Mavi Vatan este astfel o viziune juridică, cu vocație geopolitică. Domeniul său de aplicare este continental sau chiar global. Respingerea Planului Annan nu a împiedicat aderarea Ciprului la UE la 1 mai 2004. Autoritățile cipriote de la acea vreme erau în proces de delimitare și revendicare a propriei zone economice exclusive. În acest scop, ei s-au bazat pe principiile Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării din 1982 sau cunoscută și sub numele de Convenția de la Montego Bay. Descoperirile de gaze din regiune au sporit atractivitatea economică în Mediterană, iar în 2003 a fost semnat un acord privind definirea frontierelor maritime între Egipt și Cipru.

Republica Turcă a Ciprului de Nord (TRNC), proclamată în 1983 de partea insulei ocupate de Turcia și recunoscută doar de Ankara, s-a opus în mod deschis revendicărilor maritime cipriote și a cerut propria sa zonă de exclusivitate economică ZEE. La 4 octombrie 2004, doi geografi de la Universitatea din Sevilla (Spania), Juan Luis Suárez de Vivero și Juan Carlos Rodríguez Mateos, au publicat un articol despre frontierele maritime ale UE, însoțit de o hartă care evidențiază ZEE ale statelor membre și validarea revendicărilor teritoriale cipriote. Această „hartă de la Sevilla” a fost foarte criticată în Turcia, mai ales în cadrul armatei.

În cadrul unui simpozion organizat de Comandamentul Forțelor Navale Turce la Ankara în 14 octombrie 2006, amiralul Cem Gurdeniz, responsabil cu planificarea strategică pe mare, a criticat UE pentru adoptarea hărții în cauză fără justificare legală. El a cerut Turciei, care nu recunoaște Convenția de la Montego Bay, să apere o ZEE mult mai mare, pe care a numit-o „Patria Albastră”. Aceasta a lansat o adevărată doctrină a revendicărilor teritoriale. Din 2009, amiralul Cihat Yaycı (fost contraamiral și teoretician al doctrinei strategice iredentiste și expansioniste cunoscută sub numele de „Patria Albastră”) s-a interesat de conturarea ZEE revendicată de Turcia, solicitând o frontieră maritimă comună cu Libia. Pe fondul solicitărilor ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni Turciei pentru „provocările” sale din estul Mediteranei, Ankara și-a retras navele.

În anul următor, s-au reluat discuțiile cu Grecia, care fuseseră înghețate timp de cinci ani, pentru a aborda diferențele din Marea Mediterană și alte probleme bilaterale. Discuțiile au dat puține rezultate și în luna mai din anul trecut, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că premierul grec Kyriakos Mitsotakis „nu mai există” pentru el, acuzându-l pe Mitsotakis că încearcă să blocheze vânzările de avioane de luptă F-16 către Turcia operațiune derulată în timpul unei vizite în Statele Unite. Luna următoare, Erdogan a declarat că Turcia a anulat platforma bilaterală de discuții, cunoscută sub numele de Consiliul Strategic la Nivel Înalt, cu Grecia. Cavusoglu a declarat recent că negocierile cu Atena au fost reluate ca discuții „consultative”.

Erdogan a continuat să emită remarcile înfricoșătoare la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu tinerii din orașul Samsun, oraș situat în nordul Turciei la Marea Neagră. „Acum am început să producem propriile noastre rachete. Această producție, desigur, îi sperie pe greci”, a spus el, stând într-un fotoliu și părând relaxat într-o cămașă cu gâtul deschis. „[Când] spui „Tayfun”, grecul este speriat. „Va lovi Atena”, spune el. Ei bine, bineînțeles că va lovi. Dacă nu rămâi calm, dacă încerci să aduci ceva din America pe insule, de aici și de acolo, o țară ca Turcia… trebuie să facă ceva.” Tayfun, sau Typhoon, este una dintre cele mai recente completări la arsenalul din Turcia.

Racheta balistică cu rază scurtă de acțiune, produsă de Roketsan, a fost lansată de test de pe un lansator mobil în octombrie, în Marea Neagră și a parcurs 561 de kilometri (349 de mile). Atena se află la doar 222 de kilometri (138 de mile) de cel mai apropiat teritoriu turcesc. Insulele la care se referea Erdogan sunt posesiuni grecești situate în largul coastei de vest a Turciei. În ultimele luni, Ankara s-a plâns că desfășurarea de mijloace militare pe insulele din Marea Egee și Marea Mediterană încalcă tratatele internaționale. La începutul acestui an, Grecia le-a cerut aliaților săi occidentali să pună capăt retoricii incendiare a Turciei sau să riște o altă situație similară cu cea din Ucraina.

Industria de apărare a Turciei

Erdogan are meritul că a consolidat industria de apărare a Turciei. El și-a prefațat comentariile despre rachete remarcând investițiile în industria turcă de apărare sub conducerea sa în ultimi 20 de ani, reducând dependența de armele străine. „Când am preluat mandatul, industria de apărare era 20% autohtonă, acum este 80% autohtonă”, a spus el. Creșterea industriei este o piatră de temelie a viziunii lui Erdogan pentru o politică externă independentă și asertivă. În urmă cu 12 ani, era o singură companie turcă de apărare în Top 100 din lume, acum sunt trei – Roketsan, Turkish Aerospace Industries și Aselsan – care au generat venituri de peste 4,7 miliarde de dolari anul trecut.

Drona Bayraktar TB2 este produsul industriei de apărare a Turciei, aeronava fără pilot dovedindu-și valoarea pe câmpul de luptă din Siria, Libia, Nagorno-Karabah și cel mai recent în Ucraina. Sistemul a fost vândut în peste o duzină de țări, inclusiv în Polonia, membru NATO, iar potențialii clienți ar fi Regatul Unit, Arabia Saudită și Uruguay. În timp ce Turcia a stimulat producția internă de arme, Grecia, țara vecină și ea membru NATO, a încercat să-și întărească forțele armate cu achiziții de peste mări.

În urma unei confruntări navale cu Turcia în estul Mediteranei în vara anului 2020, prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat o creștere a cheltuielilor pentru avioane de luptă, fregate, elicoptere, arme antitanc, torpile și rachete Rafale, dar și noi contingente de militari. Într-o mișcare care ar putea irita Ankara, în iunie a anunțat o cerere oficială către Statele Unite pentru avioane de luptă F-35 de generație a V-a. Turcia a fost scoasă în afara programului F-35 în 2019 ca răspuns la achiziționarea de către Ankara a rachetelor rusești de apărare aeriană S-400. Turcia a continuat o politica independentă față de Occident deși este membru NATO.

În timpul fazei timpurii a revoltelor arabe, Turcia a sprijinit Frăția Musulmană pentru a-și extinde sfera de influență regională. Strategia nu a dat rezultate. Fostul președinte egiptean Muhammed Morsi, fost lider al Frăției, a fost destituit într-o lovitură de stat de către președintele laic Abdel Fattah el-Sisi iar relațiile Turciei cu principalele state arabe au fost afectate. De asemenea, Turcia sa implicat prematur într-o competiție de mare putere jucând cu Rusia împotriva Statelor Unite. Participarea atât la discuțiile de la Astana, sponsorizate de Rusia, cât și la procesul de la Geneva, susținut de SUA, privind războiul civil din Siria a fost o reflectare a unei politici externe independente a Turciei, politică în curs de dezvoltare. Turcia a devenit peste noapte un negociator pe o serie de probleme regionale.

Discordia dintre Turcia și SUA a determinat Washingtonul să caute alți parteneri regionali și așa a apărut pe agendă Grecia care avea nevoie de investiții străine pentru a-și reactiva economia, iar SUA aveau nevoie de teritorii stabile pentru a-și poziționa armata spre a veghea asupra Orientului Mijlociu, Africii de Nord, Rusiei și Balcanilor. În 2017 Alexis Tspiras, premierul grec de atunci, și Donald Trump au încheiat un acord de 2,4 miliarde de dolari pentru a moderniza avioanele de luptă F-16 ale Greciei și pentru a crește investițiile americane în țară. Această înțelegere a indicat schimbarea strategiilor SUA în regiune.

Ritmul acestor relații militare s-a accelerat odată ce Mitsotakis de centru-dreapta a câștigat alegerile din 2019. Doi ani mai târziu, a fost semnat un Acord de Cooperare Mutuală de Apărare, permițând armatei americane să opereze și să se antreneze pe patru baze militare, inclusiv una în Alexandroupoli. În prezent, Turcia este înconjurată de Rusia de la sud și de nord și de Grecia – și, prin extensie, de SUA – de la vest. Se lasă cu puțin spațiu de manevră. Ambițiile sale de a deveni o putere regională sunt slăbite în viitorul previzibil. Dar aceste evoluții au repercusiuni. Apele teritoriale grecești sunt acum o țintă!

Post Scriptum: Vă spune ceva numele: „Iniochos”. Probabil că nu. Este denumirea de cod a unui exercițiu anual la scară medie (tip INVITEX) bazat pe dotările Centrului de tactică aeriană de la Baza Aeriană Andravida, situată în nord-vestul Peloponezului. ”Iniochos”, inițiat în 1980, devine rapid unul dintre cele mai mari și mai importante exerciții aeriene din regiune, forțele aeriene din Europa și Orientul Mijlociu alăturându-se altor armate NATO pentru evenimentul anual. Iniochos 22, care s-a derulat la sfârșitul lunii martie 2022, a implicat zeci de avioane din 10 țări, inclusiv F-16Is israelieni, A-200A italieni, Rafale F3 francezi, F-15E și F/A-18 americani și F-16C greci, F. -4E și Mirage 2000-5BG. SUA au zburat și cu vehicule aeriene fără pilot MQ-9 Reaper. Iterația din acest an a exercițiului găzduit de Grecia a inclus, de asemenea, exerciții pe mai multe seturi de misiuni diferite, inclusiv operațiuni ofensive împotriva aviației inamice, apărare/luptă aeriană, recunoaștere aeriană, căutare și salvare în luptă, misiuni cu țintă sensibile și durată precizată de timp, misiuni de salvare bunuri aeriene de mare valoare și contra-operații de suprafață. Deocamdată atât. Vom mai discuta de regiunea Mediteranei.