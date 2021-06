Ministrul Mediului, Tanczos Barna, este acuzat, practic, că nu și-a respectat atribuțiile de serviciu, iar promisiunile făcute nu s-au materializat. „În cele 6 luni care au trecut de când România îl are ca ministru al mediului pe Tanczos Barna, nu s-a schimbat nimic în bine. Ba din contră”, arată inițiatorii petiției.

„Acest ministru a coalizat cu vânătorii de trofee, cu mafia lemnului și blochează inițiative legislative benefice naturii, precum și finanțări cheie pentru rezolvarea unor probleme de mediu. Singurele victorii pentru natură sunt cele în instanțele de judecată. Mentalitatea la minister nu s-a schimbat deloc. Natura nu este văzută ca suport al vieții ci ca pe o piedică care trebuie rezolvată”, mai prevede textul petiției.

Ministrul și-a dat arama pe față

Președintele agenției Agent Green, Gabriel Păun, a explicat în cadrul unei emisiuni televizate de la Antena 3 care sunt motivele pentru care au inițiat demersul în cauză.

”Au trecut 6 luni de când domnul Tanczos Barna este ministru și am făcut un bilanț. Pe acest bilanț, somnul ministru a ieșit eminamente negativ pe toate palierele: deșeuri, schimbări climatice, păduri, arii protejate, urși. Practic, scandalul cu ursul Arthur nu a făcut altceva decât să forțeze ministrul să își dea arama pe față.

Dacă la început avea un discurs mai ponderat, acum se vede că se grăbește prin măsurile pe care dorește să le ia, să crească numărul de urși care pot fi împușcați într-un timp foarte scurt. Inițiativa cea mai recentă pe care a avut-o o ordonanță de urgență ar fi urmat să permită împușcarea unui urs, în maxim 24 de ore.

Am mers un pic pe firul problemei, am văzut la agențiile din străinătate că se promovează foarte mult împușcarea de urși în România, am sunat la unii dintre ei, le-am scris, m-am dat drept vânător și am înțeles că se rezolvă foarte repede pentru că în România oricând se poate inventa un urs problemă. Și atunci, da, desigur că a trebuit să dăm drumul la această petiție, pentru că nu cred că avem un ministru care reprezintă interesele naturii, suportul vieții noastre a tuturor și a animalelor sălbatice care trăiesc acolo”, a declarat Gabriel Păun.