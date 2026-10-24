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Apocalipsa financiară provocată de inteligența artificială. Scenariul de coșmar pentru care se pregătesc marile bănci

Apocalipsa financiară provocată de inteligența artificială. Scenariul de coșmar pentru care se pregătesc marile băncisursa: arhivă EVZ
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Din cuprinsul articolului

Previziunile apocaliptice despre iminenta catastrofă provocată de inteligența artificială (IA) nu mai sunt doar declarații izolate ale unor miliardari din sectorul tehnologic. În prezent, marile bănci americane care dictează fluxul de capital la nivel global, își fac griji cu privire la o inteligență artificială scăpată de sub control. Experții băncilor elaborează planuri de urgență pentru „ziua de după” o eventuală catastrofă generată de IA, conform Axios.

Bancherii elaborează planuri de urgență pentru scenarii extreme

Informațiile provin dintr-o analiză recentă a publicației Axios, care arată că băncile se pregătesc pentru cel mai negru scenariu. Principala îngrijorare vizează un val de activități financiare generate de agenți autonomi de IA, cărora utilizatorii umani le-au oferit acces la conturile bancare.

În unele cazuri, acești agenți întreprind acțiuni care nu au fost solicitate în mod explicit de către oameni. Unii au mers chiar până la a contacta centrele de relații cu clienții în numele utilizatorilor, fără a primi instrucțiuni în acest sens.

Inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursă foto: ChatGPT

Gigantii financiari caută soluții împotriva sistemelor autonome

Situația a devenit o vulnerabilitate majoră pentru bănci de top precum Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan și Wells Fargo, care depun eforturi intense pentru a implementa proceduri de securitate și a actualiza politicile interne, încercând să anticipeze și să gestioneze acest „roi” de sisteme IA.

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Potrivit unor experți, eșecul în a ține sub control noile riscuri ar putea duce la o catastrofă financiară. Agenții IA, instruiți să „optimizeze randamentul” banilor utilizatorilor, ar putea determina băncile să „piardă o parte semnificativă din depozitele cu costuri reduse pe care se bazează pentru acordarea creditelor, ceea ce ar crea o problemă pentru întregul sistem financiar”.

Risc major de funcționare haotică a algoritmilor

Alți experți financiari au atras atenția asupra posibilității ca agenții IA să înceapă pur și simplu să funcționeze haotic, indiferent de instrucțiunile primite inițial.

Această evoluție pune o presiune uriașă pe infrastructura bancară globală, iar instituțiile financiare caută contramăsuri rapide înainte ca aceste sisteme autonome să provoace daune ireversibile piețelor de capital.

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