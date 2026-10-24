Republica Moldova. Moldovenii vor putea primi avertizări despre drone, cutremure și alte situații de urgență direct pe telefon, prin aplicația guvernamentală EVO. Modulul de alertare a fost elaborat și a intrat în etapa de testare. Autoritățile pregătesc o demonstrație pentru presă, iar lansarea este planificată pentru luna noiembrie. Notificările vor include și recomandări despre ce trebuie să facă oamenii în funcție de pericolul anunțat.

Noul modul este dezvoltat de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), în colaborare cu Agenția pentru Guvernare Electronică. Acesta va permite transmiterea avertizărilor către persoanele care au instalată aplicația EVO. Utilizatorii nu vor trebui să se autentifice pentru a primi notificările. Este suficient să aibă aplicația instalată pe telefon.

Șeful CNMC, Serghei Diaconu, a declarat că modulul a fost elaborat și urmează să fie testat înainte de lansare.

„Am găsit împreună cu Agenția pentru Guvernare Electronică o posibilitate de a elabora și l-am elaborat acest modul de alerte care intră în testare și în cadrul lansării campaniei sperăm deja să lansăm și acest modul. Acest modul într-adevăr va fi disponibil tuturor utilizatorilor aplicației EVO, indiferent au intrat sau nu au intrat în aplicație, asta înseamnă că veți primi această înștiințare. Dacă aveți instalată aplicația veți primi această înștiințare despre o potențială criză”, a explicat Serghei Diaconu, la Podcast ZdCe.

Modulul nu se va limita la transmiterea unei simple notificări. Utilizatorii vor putea accesa și informații oficiale despre măsurile pe care trebuie să le ia în situația anunțată.

De exemplu, dacă alerta se referă la o dronă căzută, oamenii vor putea consulta recomandările privind comportamentul în asemenea cazuri. Dacă este vorba despre un cutremur, aplicația va afișa instrucțiuni despre măsurile de protecție.

Scopul este ca oamenii să găsească rapid informațiile necesare, fără să fie nevoiți să le caute pe mai multe site-uri.

„Și mai mult decât atât, înștiințarea va fi în legătură directă, deci dacă ați apăsat să vedeți înștiințarea, se va deschide imediat și informația ce faceți exact în acest tip de criză. Dacă este înștiințare despre dronă, ce faceți când cade o dronă, dacă este înștiințare despre un potențial cutremur, ce faceți când este cutremur”, a declarat șeful CNMC.

Autoritățile intenționează să prezinte modul de funcționare a sistemului înainte de lansare. Potrivit lui Serghei Diaconu, o demonstrație pentru reprezentanții presei era planificată pentru luni, 26 octombrie.

În cadrul exercițiului, jurnaliștii urmează să vadă cum sunt transmise avertizările și cum pot fi accesate informațiile asociate acestora.

„Noi planificăm luni (26 octombrie), să invităm instituțiile mass-media la un exercițiu de simulare în care să arătăm cum va lucra acest modul și cum va lucra această aplicație și într-adevăr să finalizăm tot procesul de pregătire a acestei aplicații și să o lansăm odată cu campania”, a precizat Diaconu.

Lansarea este planificată pentru luna noiembrie, în cadrul programului național „Moldova Pregătită”.

În prezent, aplicația guvernamentală EVO are aproximativ 130.000 de utilizatori în Republica Moldova, potrivit datelor prezentate de șeful CNMC.

Autoritățile speră că noua funcție va încuraja mai mulți oameni să instaleze aplicația. Cu cât numărul utilizatorilor este mai mare, cu atât mai mulți cetățeni vor putea primi avertizările transmise prin acest canal.

Totuși, există și unele limite. Pentru a primi notificări prin EVO, utilizatorii vor avea nevoie de o conexiune la internet. De asemenea, funcționarea notificărilor poate depinde de setările telefonului.

Din acest motiv, aplicația nu va înlocui celelalte mijloace de informare a populației. Ea va reprezenta un canal suplimentar prin care autoritățile vor putea transmite informații în situații de risc.

În paralel cu pregătirea modulului EVO, autoritățile încearcă să accelereze implementarea sistemului național MD-Alert.

Acesta este conceput pentru a transmite avertizări direct pe telefoanele mobile, prin intermediul rețelelor de telefonie. Sistemul va utiliza tehnologia Cell Broadcast.

Spre deosebire de notificările prin EVO, mesajele MD-Alert vor putea ajunge la telefoanele compatibile aflate într-o anumită zonă de risc fără ca oamenii să instaleze o aplicație. De asemenea, recepționarea mesajelor nu va necesita o conexiune la internet.

Acest lucru ar permite transmiterea rapidă a avertizărilor către persoanele care se află într-o zonă afectată de un pericol, în funcție de capacitățile tehnice ale sistemului și ale telefoanelor.

Implementarea sistemului național MD-Alert a fost anunțată încă din decembrie 2023. Inițial, autoritățile intenționau să îl pună în funcțiune la începutul anului 2026. Ulterior, termenul a fost amânat pentru sfârșitul anului 2027.