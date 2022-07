Apeleaza la servicii IT oferite de profesionisti atunci cand ai nevoie de un upgrade

Pentru cea mai mare eficiență este bine că dispozitivele să fie în permanență îngrijire, atât pe partea de hardware cât și cea de software, prin instalarea de programe de calitate, anti-viruși, update-uri periodice ale sistemului de operare și al programelor esențiale, curățarea de praf, schimbarea pastei de pe procesor și placa video și așa mai departe. De asemenea, putem adaugă acolo unde se poate, în special în cazul unităților PC, schimbarea pieselor învechite cu altele mai noi, mai bune.

În timp ce unele acțiuni pot fi realizate și de către noi că simpli utilizatori de acasă, pentru alte probleme este bine să apelăm la un service de calitate, unde angajații să aibă experiență necesară dar și echipamentele potrivite pentru a se ocupa de orice tip de mentenanță, schimbări, reparații și remedieri, pentru anumite dispozitive electronice. Desigur, ideal este să găsim un service care să se ocupe de o varietate cât mai mare de dispzitive astfel încât, atunci când avem nevoie, să mergem la sigur și să nu mai pierdem timpul căutând în alta parte.

Deoarece mulți dintre noi suntem mereu în mișcare, oscilând intre munca și alte activități, mereu pe fuga, mereu în graba, este inevitabil că în cele din urma telefonul să ne scape din mană sau să avem momente de tensiune când pentru a ne descarcă lovim laptopul sau unitatea PC. Cauzele pentru care un dispozitiv de poate degrabă, nu mai funcționează sau începe să funcționeze mai greu sunt multiple așadar și fie nu știm ce putem face, fie nu avem timpul sau dispoziția necesare și astfel, apelam la cei ce se ocupa exclusiv cu astfel de reparații.

Dacă înainte, vechile telefoane erau mult mai puțin predispuse la accidente, smartphone-urile de azi, mai ales cele cu carcasa integral din sticla, adică cele care au și spatele realizate din acest material, se vor sparge, crapă, mult mai repede daca le scăpam pe jos sau le lovim, chiar daca avem și o husa de protecție și folii de protecție, și pe fata dar și pe spate. În timp ce telefonul vă continua să funcționeze, poate chiar în parametri normali, datorită faptului că folia va ține sticla în loc, că și aspect, telefonul nu va arata deloc bine și astfel, utilizatorii se simt nevoiți să schimbe fie display-ul telefonului, fie telefonul cu totul, ambele variante reprezentând noi investiții destul de mari.

Datorită faptului că an de an apar noi versiuni mai bune ale unei anumite serii de smartphone-uri precum și noi modele, este ușor pentru oameni să-și schimbe mai des telefonul, dacă și dispun de fondurile necesare. Există însă și cei ce nu fac asta atât de des și rămân fideli aceluiași telefon pentru mai mulți ani, ducandu-l constant la service pentru reparații, mentenanță, îmbunătățiri. Pe de alta parte, pot apărea mici probleme chiar daca telefonul este aproape nou, nu l-am lovit sau scapăt pe jos și nici nu l-am folosit prea mult. Anumite conexiuni poate că nu s-au realizat bine și asta poate duce la întreruperi sau nefuncționalități. Astfel de probleme pot fi rezolvate în cadrul unui service ce oferă servicii IT.

Trecând de la smartphone-uri la calculatoare, aici putem spune că avem doua tabere diferite: cele pe care le deținem cei mai mulți dintre noi, compuse dintr-o unitate centrală, monitor și alte periferice cât și sistemele all-în-one, specifice brand-ului Apple unde unitatea centrală și monitorul se află în aceeași carcasă. Practic, componentele sunt aceleași însă aranjarea și conexiunile lor sunt ceva mai diferite iar accesul la ele se face ceva mai greu, așa cum cei ce utilizează și produse de la diferite brand-uri și producători știu foarte bine.

Pentru o unitate normală, este destul de simplu și pentru utilizatori să aibă acces, să schimbe diverse piese, componente dar din nou, dacă timpul nu permite precum și datorită faptului că cineva cu experiență o face mereu mai bine, apeleza la serviciile unui service. Dacă un cablu nu este introdus bine se poate că o placa video, procesorul sau ventilatoarele să nu funcționeze așa cum trebuie sau deloc. De asemenea, schimbarea de pastă termoconductoare presupune desfacerea mai detaliată a pieselor precum procesoare și placi video iar adăugarea acesteia trebuie făcută cu grija. În plus, sistemele moderne au nu numai răcire clasică, cu ventilatoare ci și cu agenți de răcire sau apă, ceea ce înseamnă că trebuie să știm cum să le decuplăm să golim și umplem conductele după ce realizăm o anumită schimbare.

Pe lângă partea hardware, și partea software le poate da probleme utilizatorilor neexperimentați. Chiar și schimbarea unui sistem de operare care la prima vedere pare ușoară și rapidă nu este chiar așa, mai ales acolo unde avem de-a face cu sisteme originale, cu licență, unde programele ce trebuie instalate sunt mai numeroase iar pașii ceva mai dificili. Este nevoie de crearea de conturi de utilizatori, logări și accepturi la nivel de administrator, adică ceva ce trebuie făcut prin metode mai speciale.