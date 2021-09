Aspectele pe care Christian Dior le detestă la o femeie. La ce trebuie să fie atente doamnele din întreaga lume

Orice doamnă a râvnit măcar o dată la un parfum din marca Dior, la un ruj roșu care să îi scoată în evidență feminitatea sau la gențile pe care divele din Sex and the City le purtau. Faimosul designer a oferit câteva sfaturi femeilor pentru un plus de elegantă.

Brand-ul Dior a luat amploare în secolul XX, iar Christian Dior, un designer de modă francez cu influență deosebită în lumea modei a devenit foarte rapid admirat de doamnele din întreagă lume. După ce a făcut creat multe colecții de succes, designerul a declarat că adoră femeile, dar că pe unele le consideră neîngrijite.

„După flori, femeile sunt cele mai divine creații”, afirmă Christian Dior.

Bărbatul crede că una din cele mai mari greșeli este ca o fată să iasă în public cu părul nespălat, chiar și Coco Chanel a declarat de mai multe ori că este cel mai neatrăgător lucru.

Celebrul designer a transmis că feminitatea nu stă în tocuri sau rochii, dar sunt foarte importantă educația și manierele. Un alt sfat a fost că fashionistele să fie foarte atente la imbrăcamite pentru că o haină prea mare sau prea mică le poate face să arate neîngrijite.

Un alt aspect important în alcătuirea unei ținute este încălțămintea.Christian Dior era de părere că pantofii sunt un atribut indispensabil al feminității, în timp ce adidașii nu le avantajează deloc pe doamne.