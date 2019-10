Anamaria Prodan a fost prezentă la nunta fiicei lui Gigi Becali. Aceasta a purtat o rochie lungă, mulată, de culoare albastră, iar părul l-a prins în vârful capului, într-o coadă. Cu zâmbetul pe buze, vedeta s-a fotografiat alături de Gigi Becali și de alți invitați, iar fotografiile au fost postate pe pagina sa de Instagram.

Us❤️The best of The best ! Love u, Patroane”, a scris Anamaria Prodan în dreptul fotografiei în care apare împreună cu Gigi Becali

Becali a reușit să îi organizeze fiicei sale nunta anului, iar invitații au avut parte de o noapte pe care nu o vor uita prea curând.

Petrecerea a avut loc la Palatul Snagov, acolo unde meniul a costat aproximativ 110 euro de persoană, iar bucatele au fost pe măsură

PRIMIRE OASPETI

Macaroons & Prosecco (welcome)

Display de fructe proaspete

GUSTARE RECE

File de somon afumat pe blinii cu sos de iaurt si marar,

Vol au vent cu pastrav afumat, nuci, busuioc si ceapa verde,

Pate de ficat de pasare cu aroma de vin de Porto

Terina din piept de curcan cu ficat si ciuperci

Rulada de cascaval si branza cu brunoise de ardei

Caprese- mozzarella, rosii, busuioc proaspat si ulei de masline,

Masline verzi si negre

Trio de salate cu otet balsamic

PEȘTE

File de somon cu sos de vin alb si chives, sparanghel infasurat in bacon si sote

de ciuperci pleurotus

PREPARAT TRADITIONAL

Duo de sarmale – in foi de vita cu smantana & in foi de varza cu costita crocanta,

mamaliguta si ardei iute

MIXED GRILL

Muschiulet de porc cu cimbru verde, piept de pui marinat cu ghimbir si usturoi,

cotlete de berbecut marinate cu ulei de masline si lime, servite cu sos quattro

formaggi

Cartofi wedges, legume la gratar cu aceto balsamico

Salata asortata de sezon

TORT PERSONALIZAT, scrie Cancan.

