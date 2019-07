Ce aparate foto sunt la moda in vara asta? Pune-l in bagaj! (P)

Aparatele foto au fost dintotdeauna preferatele noastre, ele fiind martore alaturi de noi la cele mai importante evenimente din viata noastra, la nasteri, botezuri, logodne, cununii, sarbatori traditionale, nunti sau alte evenimente.





Indiferent de tipul evenimentului la care participam, cu siguranta ca acolo exista si un fotograf care ne poate ajuta sa surprindem cele mai importante clipe din viata. Cu toate acestea, in ultimul timp din ce in ce mai multi oameni prefera sa nu mai apeleze la ajutorul fotografilor, ci se indreapta spre aparate foto profesioniste, pe care le pot utiliza singuri, fara ajutorul nimanui.

Tocmai acesta este si motivul principal pentru care producatorii de aparate foto au decis sa creeze modele mai simpliste din punctul de vedere al utilizarii, astfel incat acestea sa poata fi folosite la cote maxime chiar si de catre cel mai putin experimentat intr-ale fotografiei.

Zis si facut, la ora actuala pe piata de domeniu de pe teritoriul tarii noastre, dar si din strainatate o sa descoperim o gama variata de modele la aparate foto, pe gusturile oricui.

Iata ce aparate foto sunt pe val vara aceasta. Alege modelul preferat si ia-l in vacanta cu tine.

Aparate foto compacte in voga in acest an

1. Aparat Foto Digital PNI PNI-EXP-M1, 18 MP, Filmare HD, Zoom digital 8x

Un aparat minuscul cu proprietati majore

Aparatul foto Digital PNI PNI-EXP-M1, 18 MP, Filmare HD, Zoom digital 8x are un design minimalist, fiind extrem de usor de carat oriunde dar in acelasi timp avand in dotare si caracteristici impresionante. Cu ajutorul acestui mini dispozitiv poti avea garantia ca fotografiile si filmarile realizate de tine par a fi facute de mana unui profesionist, nu de un amator. Camera de 18 MP ne ofera o rezolutie extraordinara de 4896 x 3672 px, totul la un nivel HD.

Functii ajutatoare pentru fotografii profesioniste

Cu functiile pe care le are in dotare aparatul foto digital PNI-EXP-M1, 18 MP, Filmare HD, Zoom digital 8x, chiar si cel mai amator intr-ale fotografiei poate realiza imagini invidiate de profesionisti. Printre aceste functii se numara detectarea fetei si a zambetului, stabilizatorul de imagine etc Iar cu zoom optic de pana la 8x obiectele de la distanta par acum prea aproape datorita claritatii cu care pot fi fotografiate.

Ecran de 2.7 inchi pentru a putea vizualiza fotografiile realizate dar si o autonomie de pana la 250 de poze realizate cu el inainte de o descarcare completa

Atunci cand te apuci de fotografiat, de cele mai multe ori uiti cand este momentul sa te opresti si la sfarsit observi ca ai facut foarte multe poze dar in acelasi timp nici nu mai ai baterie la aparatul foto. Aici vine in ajutorul nostru PNI, un device care spre doesebire de alte aparate foto ne pune la dispozitie o baterie mai mare si implicit un timp mai mare de descarcare a aparatului. In plus, acesta dispune si de un ecran destul de generos pentru o camera atat de mititica, respectiv de 2.7 inchi, ecran prin intermediul caruia putem vizualiza, edita sau sterge fotografiile si filmarile facute cu el.

2. Aparat foto digital Polaroid Z2300W, 10MP, Printare Termica, Filmare HD Zoom digital 6x

Printarea termica la indemana tuturor

O camera foto instant este ideala pentru oricine, indiferent daca este barbat sau femeie, indiferent de ocupatie sau varsta. Aceasta este ideala a se avea la indemana oricand, nestiind cand este momentul exact pentru a surprinde o amintire placuta ce vrei sa o revezi peste ani si ani de zile. Functionand pe tehnica de printare termica, camera foto digitala Polaroid Z2300W face posibil ca indiferent cat esti de priceput, sa poti realiza fotografii, sa pari un adevarat profesionist si in acelasi timp sa faci si fotografii la minut.

Camera de 10 MP cu calitate HD

Nu poti sa nu iei in considerare camera foto de 10 MP pe care o are in dotare aparatul foto digital Polaroid Z2300W, 10MP, Printare Termica, Filmare HD Zoom digital 6x, aceasta ajutand sa se faca fotografii instant la calitate HD. In plus, in dotarea aparatului se regasesc si mai multe filtre pe care le poti folosi dupa bunul plac, poti imprima si partaja momentele cele mai frumoase din viata ta cu celelalte persoane dragi tie.

Aparate foto Mirorrless ce merita cumparate daca iubiti fotografia

1. Aparat foto Canon. Tip aparat Mirrorless EOS M50 + EF-M 18-150mm IS STM, 24.1 MP, Filmare 4K, TFT 3"

Fotografia la indemana amatorilor

Oricine poate fi un bun fotograf daca detine un aparat foto care sa faca toata treaba pentru el. Aparatul foto Canon Mirrorless EOS M50 + EF-M 18-150mm IS STM, 24.1 MP, Filmare 4K, TFT 3" este un astfel de dispozitiv care poate face toata treaba grea fara a fi un profesionist intr-ale fotografiei. Acest aparat foto cu obiectiv interschimbabil are o rezolutie efectiva de 24.1, un senzor CMOS de imagine, poate reda formatele de inregistrare RAW si JPEG, filmand Ultra HD si 4K. Cu toate aceste optiuni nici nu trebuie sa fii foarte profesionist pentru a realiza fotografii impresionante.

Functii importante pentru fotografii reusite in orice conditii

Indiferent daca esti nevoit sa faci o fotografie pe timp de noapte, atunci cand ploua sau cand razele solare sunt prea puternice, camera foto Mirrorless Canon EOS M50 + EF-M 18-150mm IS STM, 24.1 MP, Filmare 4K, TFT 3" detine cateva functii care te ajuta sa faci cele mai bune fotografii indiferent de conditiile meteo. Printre aceste functii se numara si - Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten.

Design ergonom, greutate mica, perfect pentru a fi carat pretutindeni

Si pentru ca trebuie sa fii la moda cu absolut orice gadget detii, cei din compania Canon au creat aceasta camera foto cu un design interesant dar inacelasi timp si rezistent. In plus, ei s-au gandit si la faptul ca acest dispozitiv foto trebuie carat in geanta, astfel incat nici nu l-au facut prea greu de transportat, avand o greutate de 351 de grame doar corpul.

2. Aparat foto Mirrorless Panasonic DMC-G7E, Obiectiv 14-42, 16.1 MP, CMOS, Filmare 4K

Exploreaza minunata lume 4K!

Minunata lume 4K este acum la indemana tuturor cu ajutorul aparatului foto Panasonic DMC-G7E. Acesta ofera utilizatorilor filmarea la dimensiune 4K si in acelasi timp si posibilitatea de a extrage instantanee de inalta calitate din filmarile facute cu acest dispozitiv.

Atat filmarile cat si pozele pot fi 4K

