Apa neagră care i-a speriat pe americani, analizată la microscop. Concluzii uluitoare ale unor specialişti care au cercetat câteva mostre după ce persoanele afectate au indicat că substanţa misterioasă care le-a pătat pielea semăna fie cu cerneala, fie cu uleiul.

Oamenii de știință au stabilit că apa neagră prezentă mai multe zile pe linia țărmului conţinea mai multe milioane de insecte moarte. Departamentul pentru Protecția Mediului din Maine a investigat substanța observată pe plajele din York, Wells și Ogunquit.

Descoperire uluitoare la microscop

Un purtător de cuvânt al departamentului a spus că autorităţile de mediu au primit „o solicitare de la un cetățean din sudul statului Maine (n.r. situat în regiunea cunoscută ca Noua Anglie, din nord-estul SUA) care a observat «un reziduu negru» pe nisipul unei plaje locale”.

Steve Dickson, geolog marin la Maine Geological Survey, a aflat ce se întâmplă cu ajutorul a doi oceanografi pensionari care locuiesc în apropiere. Dintre cei doi, Linda Stathoplos a fost cea care a luat o probă de pe plajă și a privit-o la microscop.

„Au fost în mod clar insecte mici. Este pentru prima dată când am văzut sau am auzit de acest lucru în cei 35 de ani de carieră ai mei”, a spus Stathoplos.

Ce a omorât insectele?

La rândul său, Dickson a completat că încă încearcă să stabilească care sunt acele insecte, de unde au venit și ce a provocat acest incident. Cert este că nu se aşteaptă să fie o întâmplare obișnuită, care să poarte amprenta unor cauza naturale.

Jurnaliştii de la NECN au vizitat marți plajele din Wells și York și au găsit persoane care nu văzuseră substanța.

Kim Hurst (din New Ipswich, New Hampshire) a vizitatat luni plaja Long Sands din York şi a remarcat că are picioarele pătate. A folosit șervețele pentru bebeluși pentru a se curăţa.

Alte persoane care au raportat că au picioarele pătate au spus că substanța nu s-a desprins imediat nici după spălarea cu apă și săpun, conform necn.com.