Ao Nang, destinație de vacanță din Thailanda. Prețul unei camere de hotel poate începe de la 28 de euro







Ao Nang este o destinație preferată de turiștii care merg în Thailanda. Unele dintre hotelurile preferate de turiști au prețuri cuprinse între 28 și 44 de euro. Printre acestea se numără și Panan Krabi, unde costul unei cazări de o noapte este de 40 de euro. Doar că nu sunt toți turiștii mulțumiți de serviciile acestei locații. ”Nu putem reproșa personalului, deoarece este drăguț, dar hotelul în sine este îngrozitor și cu siguranță nu am mai rămâne aici dacă ne-am întoarce în Krabi. Problemele pe care le-am avut în timpul șederii aici sunt: 1. Camerele nu erau foarte curate. 2. Aerul condiționat a fost foarte prost

Destinație cu hoteluri cu probleme

3. A trebuit să cerem menajului să ne curețe camera și să ne schimbe paturile la 12:30 noaptea deoarece totul era ud din cauza condensului puternic. 4. Numeroase întreruperi de curent în timpul șederii noastre”, a scris o turistă. Sea Seeker Krabi Resort este un hotel, unde acum o camera costă în jur de 28 de euro pe noapte. Deși are foarte multe recenzii bune, nu sunt toți turiștii mulțumiți.

”Check-in-ul a fost ok, a trebuit să aștepte puțin, chiar dacă nu am ajuns decât după ora 16:00 Camerele sunt ciudate, nu există intimitate în cameră și totul este doar în plan deschis. Iar când am ajuns în camera era păr pe tot podea. Hotelul are mult prea multe camere pentru facilitățile pe care le are. În general, în calitate de consilier de călătorie, nu aș recomanda acest hotel nimănui.

Curățenia, una dintre principalele probleme

La prețul acesta și dacă acesta este al doilea cel mai bun hotel din Ao Nang, îmi este teamă să mă gândesc cum sunt altele”, a scris un turist. Holiday Ao Nang Beach Resort este un resort unde o camera costă 100 de euro pe noapte. Doar că nici aici lucrurile nu sunt roz. ”Vă etichetați ca hotel VIP Access pe Expedia.com, dar nu recunoașteți și nu oferiți aceste servicii.

Toaletele nu sunt atât de curate. Prosoapele sunt pline cu pete. Front office-ul nu este de ajutor. Check-in-ul este foarte lent, deoarece a trebuit să aștept 30 de minute în plus”. A precizat un turist.