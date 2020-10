Deși nu prea are voie să facă efort și doctorul care îi supraveghează atent sarcina, vedeta spune că nu se poate rupe definitiv de televiziune și de proiectele pe care încă le are până va naște. Viitoarea mămică nu a renunțat la televiziune, din contră, iubita lui Smiley va filma și pentru noul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1 pentru că nu vrea să își lase baltă colegii.

Ca să suporte mai ușor orele lungi de filmare, producătorii îi vor aduce Ginei Pistol o asistentă care să îi facă audițiile mai scurte, iar ea să nu stea atât de mult în picioare.

Gina Pistol a anunţat oficial că este gravidă. Imediat, şi Smiley a făcut acelaşi anunţ. Cei doi au o relaţie de aproape trei ani, pe care au făcut-o publica de doar câteva luni.

„In urma unor analize medicale, acum cativa ani, am aflat ca sansele ca eu sa raman insarcinata pe cale naturala sunt foarte mici. Iata ca Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi si pentru iubirea noastra! Am avut multe emotii, nici nu am indraznit sa ma bucur sau sa raspandesc vestea pana cand nu i-am auzit inima cum bate si am stiut ca totul este bine.

In sfarsit, a venit momentul sa aflati de la noi ce am facut in ultimii 3 ani si cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult ras, mult plans de fericire, multa sustinere si multa emotie in viata noastra si in acest oracol video pe care il impartim cu voi, cu toata recunostinta pentru sustinerea si mesajele pe care le-am primit pana acum. Multumim!”, a scris Gina Pistol pe pagina sa de Facebook.

Fericitul anunț a fost făcut și de Smiley, care a postat un mesaj pe canalul său de YouTube.

„A inceput joaca! Suntem fericiti, ne simtim si mici, si mari, radem, dar si plangem de emotii, incepem sa ne conturam un Acasa al nostru. Impartim cu voi, prin acest video, bucuria noastra care e cu fiecare zi mai mare la figurat, dar si la propriu:) Multumim de rabdare, de sustinere si de mesaje”, a scris Smiley, potrivit RomâniaTV.