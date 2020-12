El a vorbit, duminică la Antena3, despre ce se va întâmpla din punct de vedere medical cu persoanele care dezvoltă efecte secundare grave post-vaccinare şi cine va prelua responsabilitatea acestei situaţii, dat fiind că

„Profilul reacţiilor adverse este asemăntor altor tipuri de vaccin. Profilul este mult mai uşor în cazul acestui vaccin. Majoritatea colegilor mei mi-au spus că nici n-au simţit această înţepătură (…) Ce regăsim în rezumatul caracteristicilor produsului sunt reacţii adverse locale: disconfort local, tumefacţie sau roşeaţă la locul de administrare sau, în anumite cazuri, în primele 24 de ore, febră, dureri de cap, stare de oboseală, dureri musculare şi articulare. Nu sunt efecte adverse care să necesite abordare medicală particulară.

Ele au fost controlate prin medicaţie simptomatică, gen paracetamol, la voluntari. Sunt citate 2-3 reacţii adverse majore la persoane cu istoric de şoc anafilactic, o situaţie foarte rară, gravă (…) Este important să ştii ce ai de făcut la momentul respectiv. Există o procedură distribuită la centrele de vaccinare pentru astfel de cazuri (…)”, a afirmat Gheorghiță.

„Toate medicamentele prezintă risc de şoc anafilactic”

„Nu există risc de şoc anafilactic doar la acest vaccin. Acest risc există la orice tip medicament. Vă dau exemplul banalului antibiotic amoxicilină acid clavulanic, care se ia peste tot. Are în prospect efecte adverse foarte grave, inclusiv şoc anafilactic, şi toată lumea îl ia fără să îşi facă probleme (…) Ulterior administrării vaccinului, persoana vaccinată este supravegheată 15 minute, timp în care îi va fi acordată toată atenţia medicală”, a spus medicul.

„În momentul de faţă, este prevăzut spre dezvoltare, la fel ca în alte 11 ţări europene, un mecanism de compensare directă a unei persoane pentru cazul, improbabil, în care persoanele vaccinate dezvoltă reacţii adverse. Din ceea ce ştiu – nu sunt jurist şi îmi cer scuze dacă greşesc – mecanismul de compensare revine în sarcina statului”, a precizat Valeriu Gheorghiţă.

De ce a fost aleasă o asistentă pentru a fi primul român vaccinat anti-Covid

Coordonatorul vaccinării împotriva COVID-19, a dezvăluit și motivele pentru care a fost aleasă Mihaela Anghel pentru a fi primul român vaccinat împotriva COVID-19.

„România are o strategie de vaccinare care a fost elaborată în baza unui cadru strategic elaborat de OMS și de Centrul European de Control al Bolilor, strategie care a fost dezbătută în cadrul grupurilor de experți la care au participat cele patru ministere implicate. Din acest punct de vedere, în momentul în care avem o strategie care este adoptată printr-o hotărâre de guvern, este adoptată în CSAT, atunci este evident că se vor respecta cele trei etape prevăzut în strategia de vaccinare.

Cu această mențiune, prima persoană evident că trebuia să provină din rândul personalului medical sau personal social. așa încât nu este întâmplător ca astăzi un cadru medical a fost prima persoană vaccinată în România. Și, dacă ne aducem aminte, și în SUA a fost fix același lucru. Făcând aceste comparații între diverse țări, trebuie să plecăm de la strategia pe care o are fiecare țară. (…)

Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” a primit prima persoană diagnosticată cu COVID-19 din România și atunci am vrut să mergem pe acest mesaj. Am evaluat și am discutat cu fiecare membru din echipa de gardă din ziua respectivă, care a fost constituită din medici și asistenți medicali și domnișoara asistentă vaccinată astăzi a fost în acea tură în ziua în care s-a prezentat acel pacient. Și am ales între un medic și o asistentă medicală dintr-un motiv cât se poate de simplu – în primul rând că este femeie și, în al doilea rând, că ne-am dorit să conferim importanța necesară inclusiv asistenților medicali care fără doar și poate sunt cei mai implicați în actul medical, stau cel mai mult alături de pacienți și este meritul lor și trebuie să arătăm respect pentru această categorie”, a conchis Gheorghiță.