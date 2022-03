Anunț spectaculos al unei vedete din grupul Antenelor! Revine în televiziune: „Văd că am publicul meu!”

Prezentatorul de la Radio ZU este mai fericit ca niciodată. Acesta așteaptă să vină pe lume cel de-al patrulea copil al său și este pregătit să revină în televiziune chiar din acest weekend. Vedeta se întoarce în fața telespectatorilor după o pauză de 2 ani.

Mihai Morar a povestit despre viața sa personală, dar și despre viitoarea lui carieră în televiziune. Vedeta a fost invitată la premiera filmului ”Batman” și a oferit cel mai sincer interviu. A mărturisit că viața sa s-a schimbat din cauza pandemiei, iar banii au fost din ce în ce mai putini.

”Podcastul a fost cel mai mare câștig pe care l-am avut în pandemie, am renunțat la TV și am reușit să am spațiul mental cât să mă gândesc ce fac mai departe, iar pandemia, lockdown-ul mi-au dat timpul ăsta. Sunt convins că am mai mulți urmăritori ca la emisiune. Dar știi în ce măsor? În feedback.

Pe câți oameni îi mișcă cea ce fac eu. Și marea mea frustrare în televiziune era că făceam emisiuni bune cu invitați tari și importanți, cu subiecte bune și nu aveam niciun feedback. Eram doar eu. Să faci o meserie publică, unde nu ai păreri de la publicul tău, este destul de frustrant. Și acum mă bucur că nu vorbesc la pereți, văd că am publicul meu”, a mărturisit Mihai Morar, în cadrul interviului.

Mihai Morar vine cu noi surprize

Vedeta a declarat că așteaptă cel de-al patrulea copil și este nerăbdător să vadă ce îi oferă viața. Mihai Morar a mărturisit că nu va lua legătură cu fanii doar la radio, ci și într-un nou proiect de televiziune.

”Pentru mine urmează al patrulea copil. Și mă întorc în televiziune chiar în weekendul acesta, o să prezint o nouă emisiune, însă nu vă pot da amănunte deocamdată, veți afla în momentul potrivit. Este doar un proiect special. Însă vedem ce se va mai întâmplă după”, a mai declarat Mihai Morar

Cu toate că Mihai Morar o duce foarte bine pe plan personal și profesional, acesta a mărturisit că se confruntă cu stări de anxietate.

“Eu n-am talent, n-am niciun talent, dar am darul ăsta sau mi l-am educat, de a asculta oamenii, știu să îi ascult până la capăt, nu îi întrerup la virgulă.

Am o grămadă de anxietăți. Să nu mă dea afară! Până acum vreo doi ani aveam treaba asta, să nu mă dea afară de la radio, în general asta cu sentimentul ăsta al eșecului, a fi aruncat în stradă, pentru că vine din copilărie. Când eu am auzit chestia asta și cred că toată generația mea a auzit asta de la părinți, “O să ajungi să cureți veceuri, o să ajungi să mături străzile!”. Nu că ar fi rușinos asta, și dacă ajungeam, ce, făceam ceva decent, onorabil. Că o să ajung ultimul om îmi mai spunea maică-mea și am trăit și trăiesc și acum cu frica asta, să nu fiu exclus, să nu fiu dat afară, să nu fiu validat!”, a încheiat Morar.