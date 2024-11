International Anunț neașteptat de la Casa Albă. Ce va face Biden cu Trump







Joe Biden va participa la învestirea predecesorului şi succesorului său, Donald Trump, la 20 ianuarie, la Washington, a anunţat luni Casa Albă. În urmă cu patru ani, Trump a refuzat să vină la învestirea democratului.

Joe Biden, la ceremonia de învestire a lui Donald Trump

„Preşedintele a promis că va participa la învestirea celui care va câştiga alegerile. El şi prima-doamnă îşi vor onora această promisiune şi vor participa la învestirea lui Donald Trump”, a declarat presei secretarul adjunct de presă al Casei Albe, Andrew Bates.

În vârstă de 82 de ani, Joe Biden, care iniţial a candidat pentru un nou mandat, s-a retras din cursă în iulie, în urma unei dezbateri cu Donald Trump, şi a susţinut-o pe vicepreşedinta Kamala Harris pentru a candida în locul lui. Ea a pierdut alegerile din 5 noiembrie în faţa lui Donald Trump. Preşedintele ales a fost deja primit la Casa Albă de preşedintele în exerciţiu, Joe Biden, un gest tradiţional pe care Donald Trump l-a refuzat după ce a fost înfrânt în alegeri în 2020 de democrat.

Biden îl primește pe Trump la Casa Albă

Preşedintele american Joe Biden îl va primi pe Donald Trump, care urmează să-i succeadă în funcţie în ianuarie, la Casa Albă, miercuri, la ora locală 11.00 (18.00, ora României), în Biroul Oval, a anunţat purtătoarea sa de cuvânt, Karine Jean-Pierre.

„Ţara alege una sau alta. Noi acceptăm alegerea pe care a făcut-o ţara. Am spus de multe ori că nu-ţi poţi iubi ţara doar atunci când câştigi”, a declarat Biden, susținătorul Kamalei Harris, în prima sa apariţie în faţa presei după victoria lui Trump.

Întânirile dintre cei doi au fost rare

Întâlnirile dintre Biden şi Trump au fost rare. În iunie, ei au avut pentru prima lor dezbatere directă din cadrul alegerilor prezidenţiale, abordând subiecte ca economia, avortul şi politica externă. Republicanul și democratul au fost apoi fotografiaţi împreună la New York, pe 11 septembrie, la Ground Zero, pentru a comemora 23 de ani de la atacul terorist asupra Turnurilor Gemene. Fostul primar al oraşului New York, Michael Bloomberg, susţinător al Kamalei Harris, a stat între Biden şi Trump la eveniment.