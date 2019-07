Anunț major al Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România: Scade numărul deceselor cauzate de AVC

Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (SNRIR) a anunțat o scădere semnificativă a deceselor cauzate de AVC în urmatoarele 18 luni





Marti, 2 iulie 2019, la Palatul Parlamentului, Societatea de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania (SNRIR) a organizat o conferinta pe tema managementului multidisciplinar al infarctului cerebral, subliniind impactul economic si social al certificarii doctorilor de radiologie interventionala care ar putea duce la scaderea cu 10% a deceselor cauzate de AVC in urmatoarele 18 luni si un impact negativ in costurile sociale in urmatorii 3 ani in conditiile in care finantarea pentru AVC va fi in conformitate cu numarul pacientilor. “Romania are cea mai mare mortalitate prin AVC din Europa! 4 romani mor in fiecare ora din cauza AVC”, a reamintit profesorul universitar doctor Gheorghe Iana participantilor la conferinta. “In ultimele 9 luni s-au reasezat bazele programului national prin crearea programului de atestare complementara a medicilor radiologi interventionisti si au fost certificati 25 de specialisti in neuroradiologie interventionala. Pina in anul 2020 vor exista 4 centre de interventie capabile sa functioneze 24 din 24, 7 zile din 7. Alaturi de medicii de urgenta, medicii anestezisti si neurologi, specialistul in radiologie interventionala va asigura diagnosticarea rapida si interventia in fereastra de timp de 6 ore obligatorie pentru o astfel de interventie. Urmeaza sa fie acreditate 3 centre de pregatire pentru radiologii interventionisti care vor asigura personalul medical necesar derularii in bune conditii al AP AVC”, explica presedintele SNRIR, prof. univ. dr. Gheorghe Iana. "Avem nevoie de finantare! In Romania accidentul vascular cerebral (AVC) reprezinta a doua cauza de mortalitate - 21,64% si dizabilitate - 11,34% cu un cost anual pentru statul roman de aproximativ 657 milioane euro, dintre care 89% sunt costuri indirecte generate de sustinerea pacientilor care dupa un AVC raman cu sechele grave. Costul pentru tratarea unui pacient sunt intre 5000 si 10.000 de Euro, costurile pentru sustinerea ulterioara a pacientilor care raman cu sechele sunt imense. Pentru sustinerea financiara a 1000 de pacienti ramasi cu sechele majore dupa un episod AVC pentru ca nu au avut acces la tratamentul adecvat, statul va cheltui in urmatorii 10 ani aproximativ 100 milioane de euro, iar costurile cu tratarea acestor 1000 de oameni ar reprezenta aproxim 15 milioane de euro. Cheltuielile directe si indirecte ajung sa reprezinte aproximativ 0,4% din PIB. Cele mai noi statistici arata ca 20 % dintre pacientii cu AVC mor in primele 30 de zile, iar 30% dintre ei raman imobilizati la pat. Investitia in medici si echipamente, crearea unor centre functionale la nivel national sunt cei mai importanti pasi pe care sistemul medical trebuie sa ii faca in viitorul foarte apropiat” , a adaugat prof. univ. dr. Gheorghe Iana. SNRIR propune ca in Bucuresti sa se creeze 5 centre care sa asigure prin rotatie garda permanenta pentru acoperirea urgentelor, iar centrele de la Targu Mures, Suceava si Timisoara sa acopere momentan restul tarii. In urmatorii ani, vor fi necesare cel putin inca 4 centre, distribuite in functie de distributia populatiei la nivel national. “Recunoasterea acestei specialitati a venit foarte tarziu, desi documentatia a fost depusa cu mult timp in urma. Cei 25 de medici pe care ii avem astazi nu sunt multi, dar trebuie sa stim ca anul trecut am pornit de la foarte putin. Urmeaza sa devina functionale aceste 4 centre de trombectomie mecanica, a inceput cel din Targu Mures, urmeaza Suceava, se va implementa softul RAPID, iar anul viitor vom up-grada programele nationale existente si vom introduce si alte programe noi de sanatate”, a explicat Ministru Sanatatii, Sorina Pintea, felul in care isi propune ministerul sa dezvolte aceasta specialitate si cum urmeaza sa fie implementata la nivel national. “In conditiile in care fereastra de interventie pentru pacientul cu AVC este de maxim 6 ore, necesitatea distribuirii corecte a centrelor de interventie la nivel national este foarte importanta”, a explicat profesorul doctor de origine romana, Tudor Jovin unul dintre pionierii neuroradiologiei interventionale din SUA si intreaga lume, expert in tratamentele interventionale si non-interventionale pentru intreg spectrul AVC-ului. Dincolo de experienta clinica remarcabila, Tudor Jovin este recunoscut international pentru activitatea sa de cercetare. Doua dintre studiile pe care le-a coordonat sunt considerate cele mai importante puncte de referinta in dezvoltarea tratamentelor pentru AVC acut. Lumea medicala il considera pe buna dreptate autorul cu cel mai mare impact in neuroradiologia interventionala. Recunoscut la nivel mondial ca cel mai important neurointerventionist, romanul Tudor Jovin a participat si participa la formarea medicilor specialisti in domeniu. In prezent conduce in calitate de presedinte departamentul de neurologie a Universitatii Cooper din New Jersey. “Daca factorii decizionali respecta ce au promis, vom ajunge sa intervenim in 1% dintre cazurile de pacienti cu AVC, fata de 10% rata de interventie in Europa in acest moment”, a adaugat profesorul universitar doctor Gheorghe Iana. “Pina in 2018, Romania nu a avut un registru national al persoanelor afectate de accidente vasculare cerebrale tratate endovascular, motiv din care statistica privind AVC, tipologiile interventiilor medicale si evolutia pacientilor nu pot fi studiate”, adauga presedintele SNRIR, prof. univ. dr. Gheorghe Iana. In 2018 registrul national al pacientilor cu AVC tratati endovascular a fost donat de catre compania Medtronic, care a initiat si un parteneriat academic cu Societatea de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania, pentru pregatirea profesionala a specialistilor in radiologie interventionala. In acest context multi medici din Romania au avut ocazia sa se pregateasca in centre de elita din Europa in compania celor mai titrati profesori. De asemenea, in Romania a fost creat Primul Centru de Excelenta in Stroke in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Mures, in parteneriat cu Spitalul Val D’Hebron din Barcelona, condus de prof. dr. Marc Ribo, in care se vor implementa toate ghidurile terapeutice actuale la nivel european pentru a diagnostica intr-un timp cat mai scurt si a fi capabil sa ofere tratamentul necesar bolnavilor cu AVC in fereastra terapeutica. Profesorul Ribo a dezvoltat unul dintre cele mai importante tool-uri in diagnosticarea pre-spitaliceasca a AVC, RACE CAT, instrument care scurteaza semnificativ timpul de diagnosticare crescand sansele pacientilor la o interventie adecvata. Participarea sa la dezvoltarea si imbunatatirea interventiilor in caz de stroke este considerata ca fiind cruciala pentru milioane de pacienti din intreaga lume. “Pentru aproximativ 3 milioane de oameni, locuitorii a 8 judete, centrul de excelenta de la Targu Mures va da posibilitatea de a beneficia, în mod direct, de o terapie de înaltă performanţă, de top şi, totodată, va oferi accesul la o echipă medicală pregatită pentru a gestiona situatiile de urgenţă în cazul accidentului vascular cerebral (AVC) acut”, explică Dr. Lucian Marginean, medic primar, coordonator al Compartimentului Radiologie Intervenţională din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Anul viitor la Targu Mures se va deschide unul dintre cele mai modern centru de training pentru medicii specializati in neuroradiologie interventionala care va pregati specialisti din Romania si tarile din zona de est a Europei. Urmatorul centru de excelenta se va deschide la Bucuresti, la SUUB, sub coordonarea doctorului Bogdan Dorobat. In 2018, sistemul de sanatate din Romania dispunea doar de 5 specialisti care puteau interveni endovascular in cazuri de AVC dupa cele mai noi protocoale internationale. Pregatirea si acreditarea dupa curricula internationala a unui medic specialist dureaza cel putin 6 luni. “Pina in 2020 acest parteneriat academic cu Medtronic, ESMINT si Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Bucuresti va genera noi specialisti. Acestia vor fi pregatiti teoretic de catre profesori de la universitatile din Hamburg si Budapesta si practic in Spitalul de Urgenta din Targu Mures, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Spitalul Universitar Elias”, adauga prof. univ. dr. Gheorghe Iana. Societatea de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania (SNRIR) este o organizatie stiintifica si profesionala infiintata la finalul anului 2007 cu 14 membrii fondatori. Scopul principal al Asociatiei este sprijinirea/ sustinerea si stimularea activitatii membrilor radioimagisti cu preocupari in diagnosticul imagistic, neurologic si/sau radiologie interventionala/ terapie endovasculara, in ridicarea nivelului calitativ si stiintific al acestora, prin participarea la manifestari stiintifice organizate de catre SNRIR atat la nivel national cat si la nivel international.

Dezvaluiri SOC de la Wimbledon: AM PRIMIT AMENINTARI ca nu voi mai fi chemata la Fed Cup

Pagina 1 din 2 12