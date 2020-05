Elena Mateescu, directoarea Agenției Naționale de Meteorologie, a vorbit despre ce ne așteaptă în perioada următoare, odată cu venirea verii. Este posibil ca în România să se atingă noi valori record ale temperaturii și media să se apropie de vara anului 2011, cel mai călduros din istoria măsurătorilor termice.

„Prima jumătate a lunii iunie aduce o schimbare în ceea ce privește evoluția condițiilor meteorologice și vorbim de vară, cu valori peste a ceea ce ar fi normal și cu o tendință spre deficit a cantitâților de precipitații.

Când vorbim de vară în țara noastră trebuie să luăm în considerare că de la an la an verile sunt mai călduroase, cu valori deosebit de ridicate. Dacă e să facem o comparație cu ce s-a întâmplat în anul 2011, care a fost cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice, nu excludem ca și 2020 să se înscrie în seria celor mai călduroși ani.

Ianuarie și aprilie sunt cele mai călduroase luni din ultimii 141 de ani, iar lunile februarie și martie, pe locul al doilea”, a declarat Elena Mateescu în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

Val de căldură timpurie