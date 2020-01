După 7-6, 6-1, cu americanca Jennifer Brady, constănțeanca a oferit prima reacție în privița meciului de astăzi.

„Cu siguranță a fost un meci greu. Am jucat anul trecut contra ei, iar meciul a ajuns în decisiv. M-am pregătit foarte bine. Sunt fericită că am câștigat și am ajuns în runda următoare. Mă simt foarte bine în Australia. Cred că în setul doi mi-am găsit ritmul. Am reușit s-o mișc mai mult pe teren și am servit mai bine.

În aduc aminte că și în 2018 m-am accidentat în primul tur. Sper să repet parcursu l de atunci (n.r. Simona a jucat finala atunci, pierdută contra lui Caroline Wozniacki, în 2018). Mă doare puțin încheietura, dar nu mă gândesc la asta. Acum vreau să mă relaxez puțin și să mă recuperez pentru meciul următor.

Este un sentiment frumos să-l am din nou pe Cahill lângă mine. Am o echipă foarte bună, care mă sprijină în fiecare moment”, a declarat Simona Halep.

Te-ar putea interesa și: