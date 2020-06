Iată ce a postat Victor Ponta, președintele ProRomânia pe Facebook:

„Pensiile NU cresc – SE REDUC!

Asa cum v-am anuntat deja Guvernul PNL Orban face in 2020-2021 exact ce au facut Traian Basescu si Guvernul PDL in 2009 – 2010 !

1. TAIE PENSIILE ( nu este vorba de o majorare, ci de o taiere / chiar daca abroga noua Lege a pensiilor adoptata si promulgata de Presedintele Iohannis in 2019 – in baza vechii Legi a Pensiilor ramasa in vigoare 263/2010 pensiile oricum trebuiau indexate cu rata inflatiei ( 3,8% in 2019) si jumatate din cresterea salariului mediu brut ( 13 % in 2019) / indexarea trebuia platita de la 1 Ianuarie (12 luni) – dar Guvernul Orban o face doar de la 1 Septembrie ( doar 4 luni) = indexarea anuala este de 3,3% mai putin si decat inflatia !