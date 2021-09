Anunț dur pentru Hagi! E despre Ianis și se pare că nu există leac, din păcate

Pornind de la știrea lansată în presa sportivă internațională despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la AS Roma, jurnalistul Radu Banciu a lansat alte ironii la adresa mijlocașului care joacă în Scoția, pentru Rangers. Nu este pentru prima dată când fiul lui Gheorghe Hagi este atacat dur de jurnalistul care prezintă emisiunea Fotbal All Inclusive pe Look Plus