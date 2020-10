Problemele din sistemul de pensii din România nu au fost soluționate în ultimii ani, în timp ce pensionarii au fost tratați cu nepăsare, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Ministrul promite rezolvarea problemelor existente.

Dosarele de pensii comunitare cu termene foarte intâziate ale românilor are au lucrat în Spania și Italia se află în atenția specială a Ministerului Muncii. Anunțul a fost făcut de către ministrul Violeta Alexandru, care a scris pe pagina sa de Facebook că se lucrează pentru rezolvarea acestei probleme.

„Am recunoscut că am urmărit, nu cu atenție ci chiar cu încăpățânare, evoluția soluționării dosarelor de pensii comunitare cu termene foarte întârziate. Ne apropiem de final pe Spania, avansăm (lent dar avansăm) cu Italia. Revin foarte curând cu informații privind Spania. Oricât de aglomerată aș fi cu acte normative, proceduri, cu întâlnirile solicitate, nimic nu îmi dă o satisfacție mai mare decât să văd rezultate concrete pentru oameni. Și ca să ajung acolo, da, nu uit nimic din sarcinile stabilite, da, le verific, da, nu mă las până nu se rezolvă”, a spus Violeta Alexandru.

Probleme ignorate cu anii

Potrivit ministrului Muncii, în ultimii ani, de cele mai multe probleme nu s-a ținut cont. Violeta Alexandru afirmă că situația nu se va mai repeta deoarece acum se lucrează într-un ritm deosebit.

„Sunt multe probleme, ignorate în ultimii 3,4 ani. Din punctul meu de vedere, un om, unul singur dacă așteaptă răspuns de peste un an de la o instituție publică (în cazul de față, o casă de pensii) la fel m-aș comporta. Este adevărat că mulți dintre românii noștri au o pensie națională căreia i s-ar adăuga (pentru că au dreptul) pensia comunitară funcție de contribuțiile plătite dar, indiferent ce alte resurse ar avea cineva, este datoria instituțiilor publice să soluționeze un dosar de pensie în 45 de zile – cel național – respectiv într-un “termen rezonabil” – cel comunitar. Sunt probleme peste tot.

Eu am început să mă implic tot mai mult în deblocarea lucrurilor la nivelul celor două țări – Spania și Italia- în care avem comunități mari de români și, deci, multe cereri. Le-am abordat pe cele mai grele. Israelul are alt tip de probleme – sunt în contact cu autoritățile. Aici este o chestiune de decizie guvernamentală/politică. Voi reveni cu bilanțul foarte curând pentru Spania și apoi pentru Italia precum și cu explicarea cauzelor specifice. În timp ce urmăresc cele două țări, m-am hotărât brusc să verific și situația unei țări fără multe dosare întârziate dar cu termene foarte mult depășite. Portugalia. Am cerut sprijinul ambasadorului Portugaliei de la București pentru a pune Casele de pensii naționale în contact”, a adăugat ministrul, potrivit stiridiaspora.ro.