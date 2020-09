Un primar al unui oraș din Transilvania a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul că a fost infectat cu noul coronavirus. Este vorba de edilul din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care a comunicat acest lucru marţi după-amiază. Antal Arpad a fost reales în funcția de primar al municipiului Sfântu Gheorghe pentru al patrulea mandat.

Ce a mărturisit primarul după ce a primit cumplita veste

„Ieri am avut febră, iar în această dimineaţă nu am simţit gustul pastei de dinţi. Deoarece acestea sunt simptome ale infecţiei cu noul coronavirus, am făcut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Mă simt puţin slăbit. Dar per total sunt bine. Mâine mă duc la spital pentru o nouă examinare şi bineînţeles că voi urma recomandările medicilor. Numărul infecţiilor este în creştere. Aşa că îndemn pe toată lumea să respecte regulile de prevenire”, a scris Antal Arpad, pe Facebook.

Și alți primari din localități, orașe sau municipii din țară au fost infectați cu coronavirus. Ultimul caz celebru este cel al lui Alin Maria, fostul primar al comunei Deveselu, care a murit acum 10 zile de COVID-19.

Acest lucru nu i-a împiedicat pe localnici să îl aleagă cu un procent covărșitor, el figurând pe lista de candidați . După victorie, localnicii s-au dus la mormântul acestuia pentru a sarbători victoria decedatului care a devenit primar.

Mulțumiri celor care l-au votat

Antal Arpad a reușit să câștige al patrulea mandat în fruntea Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. Potrivit numărătoarei paralele efectuate de UDMR Covasna, Antal Arpad i-a învins și acum detaşat pe contracandidaţii săi. Candidat din partea UDMR la alegerile locale, acesta a fost votat de peste 76% dintre cei prezenți la urne.

„Eu mulţumesc tuturor celor care s-au prezentat la vot şi le mulţumesc tuturor celor care m-au votat şi care îmi susţin proiectele. În continuare doresc să fiu primarul tuturor, şi al celor care m-au votat şi al celor care nu m-au votat şi al celor care au stat acasă”, a declarat Antal Arpad, potrivit romaniatv.net