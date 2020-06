Astfel, primul va debuta în 14 septembrie, iar cursurile se vor întinde pe o perioadă de 17 săptămâni. Al doilea semestru va începe pe 8 februarie și va avea, la rându-i, 17 săptămâni de cursuri.

Iată cum este structurat anul școlar 2020-2021:

Anul școlar se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

Semestrul I – 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie – 29 ianuarie 2021)

Semestrul al II-lea – 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

‚‚Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze împreună.”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021)

Vacanța intersemestrială (30 ianuarie – 7 februarie 2021)

Vacanța de primăvară

Paștele Catolic (2 – 11 aprilie)

Paștele Ortodox (30 aprilie – 9 mai)

Vacanța de vară (18 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

„Sunt mai multe scenarii pe care le iau în calcul colegii din cadrul Ministerului Educației, printre care și acesta, iar în această perioadă vom analiza și alte propuneri, dar ne vom uita și la modelele pe care le-au dezvoltat alte state europene, pentru că și acolo s-au confruntat cu aceeași situație cu care ne confruntăm și noi, adică lipsa aceasta a infrastructurii.

Să știți că sunt state în care au fost găsite soluții, în care au fost aduse în curtea școlii containere sau corturi, în așa fel încât să se realizeze această distanțare fizică. Vom analiza și noi în cadrul ministerului și să sperăm, totuși, că de la toamnă nu vom mai avea altă perioadă de îmbolnăviri”, a declarat Monica Anisie, la postul B1 TV.