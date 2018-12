Anul 2019 şi MAGIA numărului 3. Anul mişcării, al acţiunii şi al unui nou început. Aflaţi acum

Numerologia este o practică orientată către studiul simbolismului numerelor în raport cu lumea înconjurătoare. Prin intermediul ei se pot face aproximări interesante în ceea ce privește caracterul și personalitatea unui individ.





Dar ce ne aduce anul 2019 din punct de vedere numerologic? Vă prezentăm ceea ce specialiştii ne spun despre tainele anului viitor, potrivit www.wowbiz.ro Semnificatia lui 2019

Numerologii si-au facut deja calculele si spun ca 2019 se va afla sub magia cifrei 3. Din punct de vedere numerologic 2019=2+0+1+9=12; 1+2=3.

In numerologie, cifra 3 este simbolul creativitatii. 3 este numarul actorilor, al muzicienilor si al visatorilor. Anul 2019 va fi, cu siguranta, un an cu muzica buna, carti bune si filme excelente. De asemenea, 3 este numarul comunicarii. Poate nu intamplator 2010 (tot o cifra 3) a fost anul in care retelele de socializare au luat o amploare fantastica. Iar filmul “The Social Network”, produs in acel an a primit un premiu Oscar. Si nu in ultimul ran, 3 este un numar cu o energie puternica. De aceea, 2019 va fi un an al actiunii, al vitezei. Traieste momentul, inconjoara-te de oameni dragi si gaseste-ti bucuria. 2019 – Anul meditatiei

Alti numerologi il considera pe 2019, un an de energie 12 (2+0+1+9). 12 este un numar creativ, este un ciclu. In timpul oricarui ciclu de 12, acumulezi cunostinte, inveti, in scopul de a deveni mai intelept, mai elevat. Meditatia este foarte importanta in 2019. De asemenea, este indicat sa observi, sa ramai calm si seren, sa mergi cu valul si sa nu te opui si sa lasi intuitia sa-ti descopere solutiile.

Mai mult, combinatia 12/3 activeaza un cod puternic – 1-2-3 – adica, 1, 2, 3 SI! Nu mai este nevoie sa spunem, 2019 este anul miscarii, al actiunii!

Pe locuri, fiti gata, start! Cum sa profiti de energia lui 3

Daca ai avut o latura creativa secreta, un talent pe care n-ai vrut sa-l arati lumii, acum este momentul prielnic sa o faci. Este anul exprimarii creative. Daca iti place sac anti, dar ti-a fost prea frica sa o faci in public, anul acesta poate fi anul tau. Iesi la lumina, arata-te! Daca iti place sa desenezi, inscrie-te la o scoala de pictura. Daca iti place sa scrii, incepe un blog! Oricare ar fi hobby-ul tau, scoate-l la lumina, lauda-te cu el!

De asemenea, fiind un an al comunicarii, este un bun prilej sa incepi sa inveti o limba straina, daca esti pasionat de acest domeniu.

Daca nu te consideri o fire creativa, dar esti genul tacut si timid, 2019 iti da prilejul sa iesi din carapace. Fii mai indraznet, mai deschis. Fa-ti prieteni noi. Iesi mai mult, imbraca-te cu ceea ce te simti tu bine si traieste viata stralucitoare si pasionala pe care o visezi. Numarul personal pentru 2019

Desi toata lumea va fi sub influenta numarului 3, fiecare dintre noi va avea un alt numar personal anual. Tot anul vom fi sub aceasta influenta.

Cum calculezi numarul personal anual? Nimic mai simplu! Se anuna data nasterii cu luna nasterii, pana cand ajungi la un singur numar. Acesta este Numarul atitudinii.

De exemplu, daca esti nascut pe 25 august se anuna 2+5+8=15; 1+5=6. Deci numarul atitudinii este 6. Apoi numarul atitudinii se aduna cu numarul anului 2019, care este 3. Deci 6+3=9. Asadar, numarul personal anual pentru 2019 va fi 9. Influente in functie de numarul anual personal

Dupa ce ai calculat numarul personal anual, iata care sunt influentele anului 2019, in functie de rezultatul obtinut. Numerologie 2019. Numarul personal 1 – Ia taurul de coarne! Nu esti numarul 1 degeaba. Acesta este anul in care toata munca ta asidua va fi rasplatita. Poate nu te astepti la unele dintre recompense, insa cu siguranta te vor bucura. Concentreaza-te mai mult pe controlul vietii tale. 2019 poate fi un an al schimbarii. Ia taurul de coarne si actioneaza

Cuvinte-cheie: actiune, noi inceputuri, schimbari, teluri noi Focus: renunta la creditne vechi, invata lucrui noi, fii curajos Fereste-te de: rezistenta la schimbare, lipsa de concentrare, lipsa constiinciozitatii.

Este OFICIAL! Udrea si Bica vor petrece Sarbatorile in familie! Tribunalul din Bucuresti a decis! Adio, PUSCARIE!

Pagina 1 din 1