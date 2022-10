Anturajul pe care se bazează George Simion în politică: „În jurul oricărei persoane care are un mic succes vin oameni să-i dea sfaturi”. Observațiile unui fost colaborator

Omul de afaceri Mohammad Murad a explicat că a încercat să construiască o platformă politică împreună cu George Simion, dar a renunțat. El a explicat că în spatele politicianului AUR se află mai mulți generali în rezervă, din diferite structuri care îi dau sfaturi în toate direcțiile. Mohammad Murad a povestit că la primele întrevederi pe care le-a avut cu Simion, acesta i-a făcut o impresie bună. I-a dat de înțeles că dorește să construiască ceva în țară și că are câteva idei în acestă direcție.

„Întâlnirile mele cu George Simion au fost normale, am avut ocazia să-l cunosc. L-am primit cu mare placere, l-am ascultat, avea idei să facă ceva pentru țară. Pentru mine, orice, oricine are un mic potențial, e important să învăț de la el. Indiferent a cui e initiativa, să fie cu folos, că România are nevoie de o reconstrucție”, a declarat Mohammad Murad.

Pe de altă parte, a explicat omul de afaceri, în spatele lui George Simion s-ar afla mai mulți generali, din diferite structuri. Iar fiecare dintre aceștia îi dau sfaturi, de multe ori contradictorii, ceea ce nu este în regulă.

„În jurul oricărei persoane care are un mic succes vin oameni care-i dau sfaturi. Provin din zona respectivă. Cuvântul magic este întotdeauna: Ai grijă. Trăim cu o frică. Mie mi s-a spus de multe ori, prieteni apropiați, nu te lansa în politică. Tot generali sau colonei mi-au spus asta. (…) Ei vin să dea sfaturi. Orice om care are experiență în viata, ca și mine, simte nevoia ca experiența lui să o dea celor care vin din spate. Ce mă miră pe mine e că parca eu aș trăi în România și restul în altă parte…”, a explicat Mohammad Murad.

De ce a ales ALDE în locul AUR

Omul de afaceri, care conduce PER, mai povestit că a renunțat la intenția de a construi o platformă politică alături de AUR și de George Simion și s-a îndreptat către ALDE. El a fost ales copreședinte, alături de Varujan Vosganian și Mircea Minea, la congresul partidului de la sfârșitul săptămânii trecute.

„PER are 25-30 de ani, am încercat să schimb, gândind că se poate discuta, construi, și nu sunt interese la nivel de persoană, individ. E nevoie de altă deschidere. Funcții pe competență. Am încercat, și am văzut că sunt conservatori și se mișcă greu. Eu sunt un jucător, vreau viteză. Interesul meu nu e să ajung în Parlament”, a mai spus Mohammad Murad la Realitatea PLUS.