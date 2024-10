Economie Antreprenoriat la feminin. Gabriela Sava a dezvoltat un business media de familie







Antreprenoriatul este o întreprindere dificilă, iar în domeniul media firmele dispar mai repede decât în alte sectoare. Gabriela Sava a găsit însă rețeta supraviețuirii – a dezvoltat o afacere de familie prin intermediul căreia produce emisiuni TV de peste 15 ani.

Afacerile de familie nu prea rezistă în România. Statistica spune că durata medie de viață este undeva de 3-5 ani. Compania Office Media Invest, care produce emisiunea tv Euroferma, reprezintă una dintre excepțiile care confirmă regula – a depășit deja 15 ani. Gabriela Sava este fondatoarea și motorul acestui mic business media. Care, deși este de dimensiuni reduse, a reușit să își treacă în palmares rezultate notabile, potrivit Infofinanciar.

„Am lansat emisiunea Euroferma în 2008, ca un business de familie. A fost prima emisiune dedicată agriculturii difuzată la o televiziune comercială. Pe vremea aceea, doar televiziunea publică avea emisiune de agricultură. Am început când despre agricultură se vorbea, ca-n basme, ca de o «Cenușăreasă» în familia economiei. Am început când fondurile europene nu atinseseră câmpurile din România. Atunci, am avut curajul de a cumpăra, întâi, spațiu de emisie pe Național 24 Plus și apoi pe Favorit TV. Și am încercat să fac din 25 de minute de conținut video o activitate care să aducă informații despre tehnică și inovație din lumea europeană, în zona rurală românească. Și, nu în ultimul rând, să se susțină financiar”, a rememorat Gabriela Sava începuturile aventurii sale antreprenoriale în domeniul media.

Provocarea financiară a rămas și azi. Pentru că principala dificultate cu care se confruntă compania este accesarea bugetelor de marketing. „Așa cum bine știm, atunci când apar dificultăți financiare în companii, primul sacrificat este bugetul de marketing”, ne-a precizat realizatoarea TV.

Un business în câmp, cu uzură mare

Deși domeniul televiziunii este asociat, automat, cu o imagine „glamour”, în cazul emisiunii realizate de Gabriela Sava situația este diferită.

Iar totul pleacă de la locul în care se realizează filmarea, adică în câmp. Unde condițiile nu sunt niciodată previzibile și în niciun caz nu se compară cu cele din studio.

„În câmp nu poți controla lumina la fiecare mișcare a subiectului. Aici se «arde» imaginea și se oprește camera când temperatura este de peste 40 de grade. Sau e vânt și nu poți înregistra cum trebuie sunetul. Sau începe ploaia și trebuie să strângi echipamentele ca să le protejezi. În astfel de condiții, să ții focus pe un intervievat este la fel de complicat cum e să păstrezi un cub de gheață în buzunar”, explică realizatoarea tv.

Cât despre imaginea „ca scoasă din cutie”, nici gând de așa ceva mărturisește realizatoarea. Nu poți arăta impecabil după ce ai călătorit toată noaptea ca să ajungi dimineața devreme la un eveniment în partea cealaltă a țării. Mai ales când vii de la un alt proiect în care ai filmat toată ziua precedentă.

„Pe câmp, tocurile, buclele, ținuta sexy și toate atuurile feminine te pun în dezavantaj”, punctează Gabriela.

Afacerea de familie, soluția câștigătoare

Cu toate acestea, realizatoarea mărturisește că este pasionată de ceea ce face. Îi place să cutreiere țara în lung și în lat și să cunoască oameni valoroși din agricultură.

„Îmi place să le descopăr poveștile de viață și experiența ca fermieri sau ca reprezentanți ai companiilor din agribusiness. Astfel, continui să realizez Euroferma și să găsesc soluții la provocările de care am parte”, declară Gabriela Sava. Care susține întâmpină aceleași probleme ca și fermierii pe care îi intervievează: dificultatea de a găsi personal implicat cu dorința de a merge pe câmp să își facă meseria.

La acest lucru contribuie și faptul că nici programul de lucru nu este unul „normal”. „La mine săptămâna de muncă arată așa: o zi de drum, o zi de filmat, o zi de întors, o zi de montaj și una post-producție. Acum, în funcție de condițiile de trafic, lucrurile se pot complica. De exemplu, pe Valea Oltului se pot aduna 10 ore de drum”, explică antreprenoarea media.

Soluția pe care a găsit-o Gabriela a fost să îmbine viața profesională cu cea personală: „Trebuie să fie una și aceeași. Iar în cazul meu vorbim de lucrurile făcute în cuplu, cu un partener pe care să te bazezi ca să-ți faci treaba. Cu care împarți și camera de filmat și cea de cazare. Un cuplu multifuncțional care poate să păstreze costurile de producție într-un buget rezonabil. Valentin Blănaru îmi este alături și facem echipa bună și pe câmp, și acasă. Iar afacerea de familie se întregește cu fratele meu, Doru. El montează și finizează emisiunea care urmează a fi difuzată la TV.”

Proiecte inedite

Deși are „rețeta” deja stabilită, Gabriela Sava încearcă și reușește să vină constant cu ceva nou. Cum este, de exemplu, proiectul „Canapeaua roșie”. „A fost un mini-serial cu un concept inedit. Am plecat de la o idee trăsnită. Am creat o poveste despre efectele benefice pe care le are o canapea roșie în mijlocul culturilor. Iar pe invitam fermierul să ia loc pentru dialogul nostru”, ne-a detaliat realizatoarea conceptul.

Un alt proiect la care lucrează deja de 10 ani este „Familii din agricultură”. Ideea de pornire este simplă – două întrebări: „Ce înseamnă să moștenești o afacere de familie? Este o binecuvântare sau o povară?”. Gabriela le adresează copiilor de fermieri din România, dar și din diverse alte țări.

„În Europa, există afaceri de familie care depășesc 150 de ani de continuitate. Al căror nume îl găsești uneori pe utilajele din câmp, alteori pe cartea de muncă a unor români la rubrica angajator. Am realizat astfel de emisiuni cu membri ai familiilor Claas, Maschio, Vaderstad, Sfoggia, Ovlac, Toselli, Poettinger”, mărturisește, nu fără mândrie, Gabriela Sava.

Privire retrospectivă

La fiecare final de săptămână de muncă, realizatoarea dă un examen în fața telespectatorului. Dar și a fermierului sau reprezentantului companiei pe care l-a intervievat.

Și de un deceniu și jumătate, îl trece cu brio, avâd în vedere longevitatea emisiunii. „Am depășit deja 15 ani... În acest caz, e de bine sau de succes. Așa cred că trebuie privită toată această nișă fragilă a presei de specialitate, în general. Și a celei agricole, în special. Rolul pe care mi l-am găsit și asumat este acela de a face digerabilă informația tehnică din agricultură. Atât pentru telespectator, cât și pentru fermier și agricultorul de vârstă medie. Aici se simte mai abrupt prăpastia dintre generații. Ideile și experiența părinților, versus speranțele și visele copiilor. Jurnalismul, aici, nu implică întrebări cu ton ridicat. Aici, totul e să obții informații de la cei ce practică cu adevărat agricultura. Să poți să faci dialogul plăcut. Iar interlocutorul să simtă că poate să vorbească confortabil și despre o greșeală pe care a făcut-o în câmp, dar și despre planurile de viitor”, concluzionează Gabriela Sava. Care, deși susține cu jumătate de gură că nu s-ar mai înhăma la o astfel de afacere, afirmă ferm că nu are de gând să renunțe la ea.